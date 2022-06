JAKARTA - Keisya Levronka kembali mendapat perhatian publik. Pasalnya, sempat beredar sebuah video yang memperlihatkan dirinya gagal pada bagian nada tinggi saat menyanyikan lagu miliknya, Tak Ingin Usai.

Suaranya dinilai terdengar tak stabil dan fals. Akibatnya banyak yang menyorot penampilang sang penyanyi, salah satunya Angga Candra.

Pelantun lagu Sampai Tutup Usia itu pun memberikan saran untuk Keisya lewat akun TikToknya. Dalam video itu, dia menampilkan sepenggal video Keisya yang tak mampu bernyanyi memakai nada tinggi.

"Sebaiknya kamu turunin satu nada saja, enggak apa-apa, enggak ada yang harus dibuktikan kok," ujar Angga, dikutip dari akun TikToknya, dikutip Senin (27/6/2022).

Tak sampai disitu, dia pun menilai Keisya bisa menggunakan teknik lain dalam bernyanyi. Seperti misalnya saja teknik falseto.

Angga bukan sekedar menyarankan, dirinya juga memberi contoh bagaimana menggunakan teknik tersebut ketika menyanyikan nada tinggi lagu Tak Ingin Usai.

"Jadi biar penonton enak dengerin kamu dan kamu juga nyaman, enggak apa-apa turunin satu atau kamu falset-in saja," katanya.

Menurut dirinya hal ini dilakukan lantaran penyanyi tak selalu tahu kondisi fisik ketika berhadapan dengan banyak orang.

"Karena kita enggak tahu kondisi tubuh pada saat mau live apa lagi banyak orang," tutupnya.

Unggahan saran teknik vokal dari Angga itu pun dikomentari oleh banyak netizen. Sebagian dari mereka sepakat dengan ucapannya.Â

"Jadi inget Roxette yang menyanyi lagu It Must Have Been Love, versi panggung sudah beda, jadi enggak harus memaksa sama dengan lagu studionya," tulis seorang netizen.

"Ya bener tuh bang enggak harus dipaksa, daripada ditertawakan semua orang, good job," tambah salah satu netizen.

Meski begitu, ada pula netizen yang menyarankan agar Angga berkomunikasi langsung pada Keisya jika ingin memberi tips vokal.

"Penyampaian sudah bagus bang, cuma seharusnya sesama public figure ditemui orangnya," tulis netizen lagi.