JAKARTA - Keisya Levronka mencuri perhatian publik ketika merilis single Tak Ingin Usai, pada 25 Mei silam. Lagu itu viral di berbagai platform media sosial dan berhasil menempati peringkat tiga chart iTunes Top Songs.

Namun di balik sukses besar lagu tersebut, Keisya Levronka dianggap gagal menaklukkan lagunya sendiri saat harus tampil live. Dia tak mampu menyanyikan secara sempurna nada tinggi dalam lagu tersebut.

Tak hanya sekali, warganet ramai melontarkan kritik setelah beredar video yang memperlihatkan Keisya bernyanyi fals saat tampil live. Terkait kritik tersebut, penyanyi 19 tahun itu buka suara.

Dia mengaku, menerima dengan lapang dada semua kritik yang diarahkan kepadanya. “Aku baca komentar kok. Tapi enggak apa-apa, aku terima,” ujarnya saat live Instagram, dikutip dari akun gosip @rumpi_gosip, pada Minggu (26/6/2022).

Keisya Levronka mengaku malu karena tak mampu menyanyikan dengan baik lagu tersebut. Namun dia memastikan, tidak terlalu terganggu dengan kritik yang dilayangkan publik padanya.

“I am not sad, I'm good (Aku tidak sedih, aku baik-baik saja). Enggak down juga. Yang penting diperbaiki ke depannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan saran dan kritik untuk aku,” ujar penyanyi asal Malang, Jawa Timur tersebut.*

