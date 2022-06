VISION+ ikut memeriahkan acara Ubud Food Festival 2022. Berlangsung pada Sabtu, 25 Juni 2022, film dokumenter berjudul Once Upon a Time in Chinatown turut meramaikan acara yang digelar di Gianyar, Bali tersebut.

Film yang disutradarai oleh aktor Zack Lee tersebut, menceritakan tentang kekayaan kuliner, berikut sejarah dan perjuangan pelakunya. Hal itu bahkan dirasa cukup sesuai dengan tema acara Ubud Food Festival 2022.

"Series ini bercerita tentang culture makanan di Chinatown Jakarta termasuk budayanya. That's why pas diputer di Ubud Festival," kata Head of Creative Original Production Vision Pictures, Lukman Sardi di Gianyar, Sabtu, 25 Juni 2022.

Lukman mengatakan, film dokumenter ini cukup tepat untuk dijadikan ajang promosi bagi kuliner Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Vision+ membuat Once Upon a Time in Chinatown.

"Yang nonton itu bukan sebatas Indonesia. Kalau streaming bisa dari mana saja, sehingga potensi kita mengenalkan kuliner kita sangat besar," ujarnya.

Once Upon a Time in Chinatown di-screening dalam Ubud Food Festival 2022 yang kembali digelar setelah dua tahun absen karena pandemi Covid-19.

Dalam sesi screening ini menghadirkan Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo dan Head of Creative Original Production Vision Pictures, Lukman Sardi. Kemudian juga menghadirkan host dan sutradara Vision+ Originals Once Upon a Time in Chinatown Zack Lee, dan producer Vision+ Originals Once Upon a Time in Chinatown, Sheila Timothy. Lukman pun menyebut bahwa kehadiran Vision+ di Ubud Food Festival 2022 bisa semakin memperkenalkan kuliner Indonesia kepada seluruh masyarakat. Bukan hanya masyarakat dalam negeri, tetapi juga luar negeri. "Dokumentasi ini menunjukkan kuliner kita luar biasa banget. Kuliner kita tak sekedar makanan, namun ada cerita, sejarah, dan perpaduan budaya," tandasnya.