JAKARTA – Mengakhiri weekend terakhir di bulan Juni, Vision+ siap menemani Anda dengan berbagai tayangan hiburan menarik dan berkualitas yang bisa disaksikan di mana saja untuk para pelanggan.

Untuk pecinta drama Korea, Vision+ menghadirkan drama keluarga berjudul Three Sisters. Three Sisters berkisah tentang 3 saudara perempuan bernama Hee-sook (Kim Sun-young), Mi-yeon (Moon So Ri), dan Mi-ok (Jang Yoon Ju) yang memiliki lukanya masing-masing.

Luka itu diperparah saat adik laki-laki mereka bernama Jin-Sub (Kim Sung Min) membuat masalah di hari ulang tahun ayah mereka. Drama ini sudah bisa Anda saksikan di channel tvN hari Sabtu, 25 Juni 2022 pukul 08.35 WIB.

Vision+ juga menghadirkan film horor berjudul Annabelle Comes Home. Film ini menceritakan tentang teror yang dilakukan oleh boneka berisi roh jahat yang mendatangkan banyak teror dan mengundang berbagai sosok supranatural. Annabelle Comes Home dapat Anda saksikan hari Sabtu, 25 Juni 2022 pukul 21.50 WIB di channel WarnerTV Vision+.

Selanjutnya, ada film Transformers: The Last Knight dan Flatliners yang siap menemani penghujung weekend Anda. Transformers: The Last Knight yang menceritakan Optimus Prime yang ingin menyelamatkan bumi dari alien robot yang jahat. Sayangnya kebaikan Optimus Prime malah dimanfaatkan oleh Quintessa dan Megatron untuk memperbaiki planet mereka.

Sementara itu, Flatliners menceritakan tentang lima orang mahasiswa kedokteran bernama Courtney (Elliot Page), Ray (Diego Luna), Marlo (Nina Dobrev), Jamie (James Norton), dan Sophia (Kiersey Clemons). Mereka terobsesi pada kehidupan setelah kematian, dan mereka melakukan percobaan tersebut, hingga terjadi sebuah peristiwa yang tak terduga. Film Transformers: The Last Knight dan Flatliners bisa Anda saksikan pada hari Minggu, 26 Juni 2022 di channel AXN pukul 10.00 WIB dan pukul 20.45 WIB.