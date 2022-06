JAKARTA – Original series terbaru Vision+ yang berjudul Angel kembali hadir dengan ceritanya yang semakin menarik. Episode ke 3 Angel: Is This The Way kini telah tayang pada Jumat, 17 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

Angel dibintangi oleh Angelica Anastasia sebagai Angel, Brigitta Cynthia sebagai Monic, Olga Lydia sebagai Sofia, dan Verdi Solaiman sebagai Aliong. Serial ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu.

Di episode ke-3, Angel mendapat kabar bahwa ia diterima menjadi seorang Sales Promotion Girl (SPG) di sebuah event besar. Ia merasa senang, terlebih karena Monic juga diterima di event yang sama, sehingga mereka tak merasa sendiri.

Monic sendiri sudah terbiasa menjadi SPG untuk membantu finansial keluarganya yang sedang susah. Di sisi lain, Angel memutuskan untuk menjadi SPG karena ingin mengganti uang sang ayah yang ia pakai untuk membeli peralatan vlogging.

Tidak mudah bagi Angel untuk menjadi SPG, awalnya Angel cukup menikmati pekerjaannya itu. Angel merasa bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu cepat agar bisa membeli peralatan vlogging.

Sayangnya, hal itu tidak berjalan lama. Angel merasa risih karena banyak yang memfotonya secara diam-diam dan melecehkannya. Angel sudah berusaha sabar, namun apa yang telah dialami Angel membuatnya malu dan merasa bodoh karena tidak bisa melakukan apa-apa.

“Lo nggak bodoh, Ngel. I’m so sorry, harusnya gue ngejagain lo, Ngel. Tapi di sini beda, kalo kita yang ngomong, kita yang kena dan mereka nganggepnya biasa,” jawab Monic yang merasa bersalah sembari menenangkan Angel. Apa yang terjadi pada Angel selanjutnya? Akankah ia bertahan menjadi seorang SPG? Saksikan kisah selengkapnya di Angel, eksklusif di Vision+. Episode 1 hingga 2 dapat diakses secara gratis. Angel dapat disaksikan menggunakan akun premium dengan berbagai paket harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, hingga Rp200.000 untuk 365 hari. Bagi pengguna yang berlangganan paket premium 90 hari atau 365 hari, akan ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal Motion Insure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!