LOS ANGELES - Disney menggaet sutradara Guy Ritchie untuk menggarap live-action terbaru mereka, Hercules. Dia akan berkolaborasi dengan Dave Callaham, penulis skenario film Shang Chi and the Legend of the Ten Rings.

Sejauh ini, Disney belum mengumumkan daftar aktor yang akan berperan dalam film tersebut. Namun fans menilai, Dwayne Johnson merupakan aktor tertepat untuk berperan sebagai putra Dewa Zeus tersebut.

Pasalnya, Dwayne pernah berperan dalam film Hercules yang dirilis, pada 2014. Saat ini, dia tengah bersiap untuk mempromosikan film terbarunya, Black Adam, yang akan rilis di bioskop, pada 21 Oktober mendatang.

Ini akan menjadi proyek live-action kedua Guy Ritchie setelah sukses besar Aladdin, pada 2019. Film itu membukukan pendapatan global sebesar USD1,05 miliar dengan biaya produksi sekitar USD183 juta.

Sukses tersebut, menurut Deadline, membuat Disney berencana menggarap sekuel Aladdin dengan Guy Ritchie sebagai sutradara. Namun dengan skandal penamparan Will Smith di Oscar 2022, tipis peluang dia kembali berperan sebagai Genie.*

(SIS)