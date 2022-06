JAKARTA - Sandra Bullock sempat mengejutkan publik saat mengumumkan dirinya rehat sementara dari dunia akting pada Maret lalu. Hingga saat ini dia pun belum yakin kapan akan kembali ke dunia yang membesarkan namanya itu.

Aktris 57 tahun tersebut mengatakan dia perlu mengambil jeda akibat kelelahan. Oleh karena itu dia belum bisa mengambil keputusan.





"Saya tidak ingin terikat pada jadwal siapa pun selain jadwal saya sendiri. I'm so burnt out. Saya sangat lelah dan saya sangat tidak mampu membuat keputusan yang sehat dan cerdas. Saya tahu itu," kata dia kepada The Hollywood Reporter, dikutip pada Senin (20/6/2022).

Saat disinggung berapa lama istirahatnya akan berlangsung, dia mengatakan dirinya betul-betul tidak tahu.

"Saya benar-benar tidak tahu," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia merasa beruntung lantaran pekerjaannya selalu stabil. Namun dia merasa saat ini merupakan momen yang tepat untuk perlu mundur selangkah. "Pekerjaan selalu stabil bagi saya dan saya sangat beruntung. Saya melihat, mungkin menjadi penopang saya. Itu seperti membuka lemari es sepanjang waktu dan mencari sesuatu yang tidak pernah ada di lemari es,” tuturnya. "Saya berkata pada diri sendiri, 'Berhentilah mencarinya di sini karena tidak ada di sini. Kamu sudah memilikinya; membangunnya, menemukannya dan baik-baik saja tidak memiliki pekerjaan untuk memvalidasi kamu,'" tambah dia. Sandra Bullock telah membintangi sejumlah film, mulai dari Speed (1994), While You Were Sleeping (1995), hingga A Time to Kill (1996). Terbaru, ia membintangi film komedi berjudul The Lost City. Selain itu, film Bullet Train yang selesai produksi pada awal musim semi tahun lalu juga akan tayang pada Juli 2022. Secara keseluruhan, dia telah membintangi lebih dari 50 judul film dan memproduseri lebih dari 15 film dan serial TV.