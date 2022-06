JAKARTA - Panggung megah dan berkelas The Voice All Stars akan memulai penayangannya di GTV, pada malam ini (17/6/2022), pukul 19.00 WIB. Ajang ini akan menyambut para bintang yang akan memamerkan skill vokal terbaik mereka.

Hadirnya bintang–bintang industri musik Indonesia membuat Isyana Sarasvati, salah satu coach The Voice All Stars menjadi sangat antusias. Sosoknya dikenal memiliki pendekatan coaching yang sangat baik, penguasaan ilmu vokal nan mumpuni, serta aksi panggung berstandar tinggi.

Dengan bergulirnya program ini, Isyana mengaku, tak sabar ingin segera menemukan bintang dari para bintang yang mengikuti program tersebut. “Are you the star of all stars (Apakah kamu bintang dari semua bintang?” ujarnya, pada 16 Juni 2022.Â

Selain Isyana, kursi coach The Voice All Stars diisi oleh Armand Maulana, Titi DJ, Vidi Aldiano, dan Nino Kayam. Mereka pun mengaku tak sabar untuk segera bertemu dengan para bintang serta menjadi saksi lahirnya bintang dari para bintang di panggung The Voice All Stars.

“Bintang – bintang The Voice yang punya talenta suara luar biasa siap berkumpul di sini. Kira–kira siapa saja ya yang bergabung di #TeamTiti?” ujar pelantun Bahasa Kalbu tersebut bernada penasaran, pada 15 Juni silam.Â

