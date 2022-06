JAKARTA - Idola Cilik musim sebelumnya berhasil melahirkan idola-idola baru untuk dunia musik Indonesia. Anak-anak yang dulu berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, kini sudah menjadi dewasa dan terus berkarir di dunia tarik suara. Beberapa diantaranya hingga saat ini masih terus memberikan karya-karya terbaiknya dan masih berada di dunia hiburan.

Seperti Alvin Jonathan, yang sekarang dikenal dengan Alvin Jo, merupakan alumni Idola Cilik tahun 2009. Pada tahun 2014, Alvin berkolaborasi dengan Rio dan Patton dalam grup Yujin. Mereka merilis single perdana berjudul "Mengenalmu" (2015). Kini Alvin tengah menjadi perbincangan karena kemenangan dia di X Factor Indonesia musim ketiga. setelah menjadi pemenang di X Factor, Alvin banyak diundang acara-acara TV dan mempersiapkan karya-karya lainnya untuk mewarnai dunia tarik suara.

Ada juga Angel Pieters, ia mengikuti Idola Cilik tahun 2008 pada Idola Cilik musim pertama. Meski bukan sebagai juara pertama, Angel terus melanjutkan karir bernyanyinya. Bahkan ia beberapa kali dipilih untuk mendampingi penyanyi top Indonesia, diantaranya Rossa, Noah, Afgan, Bebi Romeo dan masih banyak lagi. Angel juga rajin mengeluarkan single hingga album serta meng-cover lagu-lagu rohani. Selain bernyanyi, Angel juga terjun ke dunia akting mulai dari bintang iklan, sinetron, hingga layar lebar. Salah satu filmnya pada tahun 2019, ia memerankan seorang ibu dalam film Antologi Rasa.

Sivia Azizah, seorang penyanyi sekaligus aktris yang memulai karir di Idola Cilik pada musim pertama tahun 2008. Setelah mengikuti Idola Cilik, karirnya di dunia hiburan juga terbuka lebar. Sivia yang beranjak remaja akhirnya bergabung dengan grup vokal bernama Blink . Bersama Blink, Sivia juga membintangi salah satu sinetron yang berjudul Putih Abu Abu. Setelah berada di dunia akting, akhirnya Sivia merilis dua single solonya dua tahun kemudian yang berjudul “New York”, “Storm”, dan single lainnya berjudul "Are You My Valentine". Ia juga digandeng oleh Disney Indonesia dan tiga penyanyi lainnya untuk menyanyikan lagu “Reflection” yang merupakan soundtrack film Mulan.

Selain itu ada juga Bastian Steel atau sering dipanggil Babas. Ia mendalami bakat menyanyi sejak usia 8 tahun di Idola Cilik musim kedua. Nama Bastian mulai naik saat gabung dalam grup music “Coboy Junior” bersama Iqbal, Kiki, dan Aldi. Bersama Coboy Junior, ia mengeluarkan 1 album bernama CJR tahun 2013. Namun pada tahun 2014 ia memutuskan untuk mundur dan fokus solo karir. Bastian juga mengasah kemampuan aktingnya di layar lebar dengan bermain dalam beberapa film.

Siapa yang tak mengenal Agatha Chelsea? Agatha merupakan salah satu jebolan Idola Cilik season 4. Setelah lulus dari Idola Cilik Pada tahun 2014, ia merilis single yang termasuk dalam album kompilasi 'Kids From the Star'. kemudian juga ia sempat menjadi co-host di Idola Cilik season kelima. Selain bernyanyi ia juga berakting di beberapa film seperti film Suka Suka Super Seven, dalam Habis Gelap Menuju Terang, Ada Cinta di SMA, dan Meet Me After Sunset, dalam film ini pun ikut berpartisipasi dalam mengisi OST nya. Chelsea banyak merilis single, diantaranya pada tahun 2020 ia merilis single berjudul 'Lebih Baik Darinya'. Lagu tersebut bahkan berhasil masuk Billboard Top 100 Dan menempati posisi ke 37.

Lalu ingatkah dengan Kiki Egeten atau yang biasa dipanggil Kiki? Kiki merupakan juara pertama Idola Cilik Musim pertama. Semakin dewasa, Kiki masih menekuni dunia tarik suara dengan meng-cover lagu-lagu musisi Indonesia maupun musisi internasional. Tidak hanya mereka saja, masih ada peserta idola cilik lainnya seperti Cakra Nugara, Debo Andryos, dan Bagas Ran, yang juga memiliki segudang karya terbaik mereka dalam dunia tarik suara maupun dunia hiburan lainnya. Siapakah yang akan menjadi The Next Idola Cilik? Saksikan Idola Cilik 2022 setiap Senin-Jumat pukul 13.00 WIB hanya di RCTI.