JAKARTA - Pekan lalu menjadi minggu menyedihkan bagi Joe Vandes dan Askana Ratifah karena harus meninggalkan pentas Idola Cilik. Keduanya terpaksa pulang karena mendapat hasil voting terendah lewat aplikasi RCTI+. 

Pada Sabtu dan Minggu ini, para peserta Idola Cilik akan kembali bersaing. Untuk memastikan jagoanmu tak pulang, beri dukungan lewat voting melalui aplikasi RCTI+. Ada tujuh peserta yang akan tampil pada 2 Juli 2022.

Mereka adalah Alviano Than, Benaya Richardo, Melody Vadya, Pamela Ghaniya, Reihan Prabuwijaya, Shania Naveen, dan Sheera Ariana. Sementara peserta yang tampil pada 3 Juli 2022 adalah David Oksal, Devanka Ziya, Melody Tiffany, Nuella Pandiangan, Shakyra Almahyra, Tasya Allesia, dan Vin Batubara.

Dari 14 peserta yang tampil pada pekan ini, hanya akan ada 12 peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Sementara dua peserta lainnya harus berlapang dada 'tinggal kelas' dan meninggalkan pentas Idola Cilik.

Juri yang akan menilai penampilan para peserta pada pekan ini adalah Bams, Bunda Maia, Ayu Dewi, Aurel Hermansyah, dan Anneth Delliecia. Pekan ini, ada beberapa peserta yang akan menarik perhatian para juri karena kualitas vokalnya luar biasa.

BACA JUGA: Idola Cilik 2022 Kembali Hadir Mencari Bintang Cilik Terbaik

BACA JUGA: Babak Pentas Idola Cilik Sudah Dimulai, Siapakah Yang Akan Tinggal Kelas?

Sebut saja Shania Naveen yang menyanyikan lagu Imagine milik Jhon Legend. Bocah perempuan berusia 9 tahun itu bahkan sukses menyelesaikan tantangan para juri yang memintanya untuk menyanyikan lagu Whitney Houston, I Will Always Love You.

Meski begitu, juri menilai bahwa Shania masih harus belajar untuk menguasai teknik riffs and runs dalam bernyanyi. Vin Batubara adalah peserta Idola Cilik lainnya yang berhasil mencuri hati para juri membawakan lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki milik Sheila on 7 menggunakan gitar.

Dia juga memperdengarkan potongan lagu ciptaannya berjudul Bagaikan dalam Mimpi yang menuai pujian dan apresiasi dari juri dan penonton.

Penampilan para peserta Idola Cilik ini bisa kamu saksikan lewat siaran lansung yang akan ditayangkan RCTI, setiap Sabtu dan Minggu, pada pukul 13.00 WIB. Kamu juga perlu mendukung jagoanmu dengan memberikan vote lewat aplikasi RCTI+.*

