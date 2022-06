JAKARTA - Nabila Ishma menghadiri pemakaman sang kekasih, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril. Dia tak ingin kehilangan momen terakhir dengan putra sulung Ridwan Kamil tersebut.

Melalui Instagram Story, Nabila mengunggah foto makam Eril. Selain nisan dengan ukiran namanya, makam tersebut juga terlihat ditaburi bunga.

Tak ketinggalan, dia menuliskan pesan haru perpisahan. Dia juga berjanji akan kuat dan ikhlas menjalani kehidupan.

โ€œA Eril selamat istirahat dengan tenang. Terima kasih untuk semuanya ya. You donโ€™t have to worry no more. Insyaallah mulai sekarang aku akan kuat dan ikhlas,โ€ tulis dia.

โ€œI promise you, i will find my own happiness and keep living my life, like you want me to do,โ€ tambahnya.

Sebelumnya, Nabila datang melayat sang kekasih menggunakan gamis dan kerudung serba hitam. Dia terlihat jalan pelan ke peti jenazah. Setelah dekat ia menangis hingga duduk bersimpuh. Kedua teman yang datang bersamanya kemudian menguatkan dengan memegang tangan dan memeluknya. Tak hanya itu, dia juga terlihat menangis dan seolah berbicara dengan pacarnya. Momen haru tersebut diunggah oleh @nescafelatte___ di TikTok pada Minggu (13/6/2022) malam. Unggahannya pun kemudian mendapat banyak komentar. โ€œNgobrol sama jenazah tuh, benar-benar definisi cuma pengen didengar yang mungkin belum sempat tersampaikan,โ€ tulis netizen. โ€œ14 hari ditinggal tanpa kabar, waktu pulang malah cerita di depan keranda,โ€ tambah netizen. Nabila terus berdoa untuk Eril saat dinyatakan hilang di Sungai Aare. Ketika keluarga meyakini Eril meninggal dunia, dia pun kerap menulis kalimat penuh haru tentang keikhlasan ditinggal kekasihnya. โ€œSebentar lagi kita ketemu lagi Ril. Setelah itu, kamu bisa pulang dengan tenang. Insyaallah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di syurga Allah. Until we meet again, A Eril. I love you, always," tulis Nabila.