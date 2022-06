JAKARTA - Nabila Ishma viral di media sosial saat melayat sang kekasih, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dia datang memakai gamis dan kerudung serba hitam.

Terlihat dia duduk bersimpuh di samping peti jenazah Eril. Sambil menangis, ia juga seolah berbicara dengan pacarnya.

Kedatangan Nabila terekam dalam tayangan televisi swasta. Seorang netizen juga merekam momen haru tersebut dan mengunggahnya di media sosial.

Awal kedatangannya, ia terlihat jalan pelan ke peti jenazah. Setelah dekat ia menangis hingga duduk bersimpuh. Kedua teman yang datang bersamanya kemudian menguatkan dengan memegang tangan dan memeluknya.

Dia kemudian dibantu berdiri untuk kembali berjalan. Video yang diunggah @nescafelatte___ di TikTok pada Minggu (13/6/2022) malam ini kemudian banyak mendapat komentar.

“Awal jalan tangan menggenggam untuk menguatkan, tapi saat sudah di samping Eril kakinya lemes banget langsung duduk,” tulis netizen dikutip Senin (13/6/2022).

“Berusaha untuk enggak lebih sedih dari keluarganya, padahal juga pasti sedih dan nyesek banget,” tambah netizen.

Nabila terus berdoa untuk Eril saat dinyatakan hilang di Sungai Aare. Ketika keluarga meyakini putra sulung Ridwan Kamil tersebut meninggal dunia, dia pun kerap menulis kalimat penuh haru tentang keikhlasan ditinggal kekasihnya.

“Sebentar lagi kita ketemu lagi Ril. Setelah itu, kamu bisa pulang dengan tenang. Insyaallah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di surga Allah. Until we meet again, A Eril. I love you, always," tulis