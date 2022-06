JAKARTA - Sheila On 7 mempunyai banyak lagu yang terkenal di tahun 2000-an dan masih bertahan hingga kini. Dalam 22 tahun berkarier, Sheila on 7 sudah menelurkan 10 album.

Album tersebut adalah Sheila on 7 (1999), Kisah Klasik untuk Masa Depan (2000), 07 Des (2002), Ost. 30 Hari Mencari Cinta (2003), Pejantan Tangguh (2004), The Very Best of Sheila on 7: Jalan Terus (2005), 507 (2006), Menentukan Arah (2008), Berlayar (2011), dan Musim yang Baik (2014).

Itu adalah album dari Sheila On 7, lalu apa saja lagu mereka yang terpopuler?

1. Dan

Lagu ini menjadi penanda langkah pertama keberhasilan Sheila on 7 dalam industri musik Indonesia. "Dan" berhasil membuat band dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikenal masyarakat.

Lagu ini pun langsung melejit dan menduduki tangga-tangga lagu radio Indonesia.

"Dan" sendiri berkisah tentang sebuah penyesalan seseorang atas kesalahan yang ia lakukan yang ternyata menghancurkan hati orang yang dicintainya.

2. Melompat Lebih Tinggi

Lagu ini dipersembahkan untuk soundtrack film 30 Hari Mencari Cinta lagu ini juga mempunyai hentakkan yang dapat dinikmati oleh para penggemarnya. Lagu ini dapat memberikan semangat untuk para pendengar berkat liriknya yang bermuatan positif. Terlebih, salah satu majalah memasukkan lagu ini ke dalam 150 lagu Indonesia terbaik.

3. Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki

Lagu ini bercerita tentang pasangan yang sangat bersyukur dipertemukan dengan ciptaan Tuhan yang melengkapi hidupnya

4. Kita

Bercerita tentang persahabatan membuat lagu "Kita" mudah diterima masyarakat. Lagu ini merupakan singel kedua yang dikenalkan Sheila setelah lagu "Dan".

Para pemain sinetron Lupus Millenial, yakni Irgy Fahrezy (Lupus), Mona Ratuliu (Popi), Fanny Fadilah (Boim), dan Fahmi Bo (Gusur), menjadi bintang klip video lagu ini.

5. Sephia

Dalam lagu dalam lagu ini bercerita tentang seseorang yang ingin melepas kekasih gelapnya. Namun, bagi Duta, lagu ini tetap memiliki pesan untuk para pendengarnya.

Selain terkenal karena komposisi, musik, dan liriknya, "Sephia" juga disebut-sebut memiliki kisah mistis.

6. Lapang Dada Lagu Sheila On 7 terpopuler ini dirilis sejak November 2014 dan bercerita mengenai seseorang yang telah berlapang dada untuk membiarkan orang yang dicintainya hidup bahagia walaupun tidak bersamanya. Artis Tatjana Saphira didapuk menjadi bintang dalam video klip lagu tersebut. 7. Sahabat Sejati Lagu yang berkisah tentang persahabatan menjadikan lagu ini cocok didengarkan guna mengingat teman-teman yang berarti atau sedang reuni. Pembuatan video klip ini melibatkan para model yang sangat populer yaitu Luna Maya, Astrid Tiar, Samuel Rizal, dan Dewi Rezer. Kini, nama-nama tersebut bukan lagi berperan sebagai model melainkan menjadi artis dan pembawa acara. 8. Pria Kesepian Lagu yang satu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang tidak memiliki pasangan atau jomblo. Menariknya, suara pencipta lagu ini yang juga sebagai gitaris Sheila On 7, Eross Candra turut mengisi pada bagian kedua lagu tersebut. Hal ini membawa warna yang berbeda karena biasanya yang bernyanyi hanyalah Duta sebagai vokalis utama. 9. Berhenti Berharap Tidak dapat dipungkiri bahwa kisah cinta selalu mengalami kegagalan. Berharap terlalu berlebihan terhadap seseorang juga tidak baik, bila tidak sesuai harapan, maka kamu akan kecewa. Sama halnya dengan lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7 ini lebih baik berhenti berharap dengan orang yang salah. 10. Hari Bersamanya Lagu ini menjadi salah satu lagu Sheila On 7 terpopuler yang terdapat dalam album Berlayar. Lagu ini menceritakan kisah seseorang yang sedang berharap hari bersama kekasihnya dapat berjalan dengan lancar. Video klip lagu ini yang menggelitik ternyata bisa menarik perhatian pendengar musik tanah air.