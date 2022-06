KEKASIH dari mendiang Emmeril Kahn Mumtadz, Nabila Ishma Nurhabibah, kembali mengunggah potret kebersamaannya dengan putra sulung Ridwan Kamil. Dalam unggahannya, Nabila dan Eril tampak duduk berdampingan dan tersenyum menghadap kamera.

Mengikuti unggahannya, Nabila yang telah ikhlas melepas kepergian Eril pun tampak mengucapkan terima kasih pada pria yang diakuinya selalu mampu membuat dirinya beserta keluarga bahagia. Bahkan, ia juga menyebut bahwa Eril adalah sosok pria baik yang selalu mampu menguatkan dirinya dan meninggalkan kenangan manis saat mereka masih bersama.

"A Erill, anak baik… Terimakasih sudah membuat aku bahagia selama ini. Terimakasih sudah dengan tulus memberikan perhatian dan kasih sayang bukan cuma untuk aku tapi juga keluarga aku. Terimakasih untuk setiap pelajaran yang kamu kasih," ungkap Nabila membuka tulisannya.

"Terimakasih juga selalu menguatkan aku disaat aku ragu dengan diriku sendiri. Ril, Gaada satupun rasa sakit yang kamu tinggalkan, cuma ribuan kenangan manis yang akan selalu menjadi warna di hidup aku," sambungnya.

Lewat tulisannya, Nabila berharap agar Eril selalu bahagia. Ia pun mengaku tak akan ingkar dengan janjinya pada putra dari Gubernur Jawa Barat itu.

"Kamu pergi dengan cara yang sangat indah a eril. Kamu yang selalu tersenyum dan wangi, juga pulang dengan keadaan yang serupa. Aku yakin, dimanapun kamu berada sekarang pasti kamu ada di tempat yang terbaik dan kamu pasti bahagia," paparnya.

"Aku akan berusaha nepatin janji aku buat bahagia dan banyak senyum disini. Aku akan meneruskan kebaikan-kebaikan kamu dengan caraku ril. Aku gak akan berhenti selalu mendoakan kamu dari sini. Insyaallah aku kuat dan ikhlas karena banyak sekali yang mendoakan kamu ril," lanjut Nabila.

Sementara itu, mengetahui bahwa Eril akan dibawa pulang dari Swiss ke Indonesia, Nabila pun mengaku tak sabar. Ia bahkan mengakhiri tulisannya dengan kalimat cinta yang ditujukannya untuk sang kekasih.

"Sebentar lagi kita ketemu lagii rill. Setelah itu, kamu bisa pulang dengan tenang.. Insyaallah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di syurga Allah," tuturnya.

"Until we meet again, A eril.. I love you, always," tandasnya.