MUSISI Ardhito Pramono akhirnya kembali muncul dan menyapa para penggemar. Melalui akun Instagramnya, suami dari Jeanneta Sanfadelia itu mengatakan bahwa dirinya telah bebas setelah menjalani rehabilitasi narkoba sejak Januari 2022 lalu.

Lewat unggahannya, Ardhito tampak membagikan foto dirinya yang sedang membuka pintu. Seakan-akan ia mencoba untuk merepresentasikan ‘comeback’ nya setelah hampir 6 bulan tidak membagikan aktivitas online apapun.

“Halo teman-teman, izinkan saya untuk kembali. Maafkan kesalahan saya yang lalu,” tulis Ardhito membuka caption postingan yang diunggah Kamis, 9 Juni 2022 malam.

“Mungkin sebagian banyak dari teman teman kecewa, melihat berita yang ada di awal tahun 2022 ini. Namun, saya sendiri sudah menjalani konsekuensi dari hal buruk yang saya lakukan.” jelasnya.

Penyanyi jazz yang terkenal dengan gaya penampilan kacamata nya ini menjelaskan bentuk konsekuensi yang ia terima dan lakukan yakni dengan menjalani rehabilitasi di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta.

“Saya sudah menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur selama 6 bulan sesuai dengan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta.” ungkapnya.

Ardhito pun kembali mempertegas permintaan maafnya sekaligus mengajukan permohonan untuk netizen terkhusus penggemarnya, dimana pelantun ‘Bitterlove’ ini menyebut bahwa dirinya siap kembali berkarya di industri hiburan. Maka dari itu, ia meminta agar publik dapat menerima kembali keberadaannya.

“Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar besarnya jika saya mengecewakan teman teman. Izinkanlah saya kembali berkarya, kembali berjalan untuk menghibur teman teman semua," tulis Ardhito memungkasi keterangannya.

Bak gayung bersambut, unggahan Ardhito Pramono ini mendapatkan sambutan cukup positif dari publik, mulai dari netizen hingga sejumlah rekan public figure di industri hiburan Tanah Air. Hal ini sebagaimana terlihat di kolom komentar.

“Yeay glad to have you back Dhit!,” seru musisi Andien Aisyah.

“welcome back!! MANGATTT!!!,” tulis aktor Refal Hady.

“Jadikan yang terakhir kali, ya, Kak Dhito. Welcome back.” pesan seorang netizen.

Sementara itu, Ardhito diketahui akan segera tampil di hadapan masyarakat setelah hampir 6 bulan vakum. Ia bahkan telah dijadwalkan tampil dalam malam penutupan Jakarta Fair 2022 pada 17 Juli 2022 mendatang.