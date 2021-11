ANGGUN pamer body goals pakai bikini hitam. Tampilannya seksi banget!

Nampaknya Anggun sedang berlibur ke salah satu pantai yang berada di Pulau Mauritius, Afrika. Pemandangan sekitarnya indah dan menenangkan.

Anggun pun berpose memakai bikini hitam, memperlihatkan body seksinya. Gak nyangka ya, Anggun masih terlihat awet muda dan kulitnya masih kencang.

Anggun nampaknya betah berlibur di pantai ini di masa pandemi ini. Dia mengatakan "A day at the beach is always a wonderful idea."

Netizen terpukau melihat penampilan Anggun yang terlalu seksi ini. Apa ya kata mereka? "Gorgeous body," kata louis*** "Tambah makmur mawon jeng anggun," ungkap dima*** "Makin berumur makin kendel (berani) mbak anggun," kata ale*** "Makin tua makin seksi," tulis yun*** "Wow bahenol," ucap uri***