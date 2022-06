JAKARTA - Teddy Pardiyana meradang ketika dituding sebagai pemalas karena tak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi putrinya, Bintang. Dia menegaskan, selama ini selalu berusaha mengutamakan sang anak.

"Saya tak perlu bilang besaran penghasilan saya. Yang pasti, kerja atau tidak, saya tetap mengutamakan kesejahteraan si kecil," ujar mantan suami mendiang Lina Jubaedah tersebut, dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (6/6/2022).

Teddy Pardiyana menambahkan, "Jadi, jangan bilang saya malas. Kok enggak mau kerja, enggak mau ini? (Lagipula, saya enggak kerja) that's not your business (itu bukan urusanmu)."

Suami mendiang Lina Jubaedah tersebut berharap, Rizky Febian bisa segera mengembalikan aset yang diklaimnya sebagai miliknya tersebut. Teddy mengaku, kos-kosan 32 tersebut dibelinya senilai Rp2 miliar pada 2018.

BACA JUGA:

Teddy Pardiyana Klaim Aset Kos-Kosan yang Diduga Dikuasai Rizky Febian Capai Rp2 Miliar

7 Artis yang Menikah dengan Teman Kuliah, Nomor 5 Rela Pindah Agama

Kala itu, Teddy mengaku, menyumbang Rp300 juta untuk membeli kosan tersebut, sementara mendiang istrinya berkontribusi sebesar Rp700 juta. Sementara sisanya sebesar Rp1 miliar, dipinjamnya agar bisa membayar lunas kos-kosan tersebut. "Jadi yang saya permasalahkan kemarin adalah penguasaan aset yang sudah ada sebelum menikah. Kos-kosan itu saya beli tahun 2018. Sedangkan saya dan mendiang menikah pada 2019," tutur Teddy Pardiyana menambahkan * BACA JUGA: Demi Menghidupi Anak, Teddy Pardiyana Kembali Jadi Tukang Pijat Kembali Masuk Islam, Nania Yusuf Kecewa Dijauhi Teman