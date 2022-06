JAKARTA – Simu Liu harus merelakan kehilangan bulu di seluruh tubuhnya untuk proyek film Barbie. Aktor Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini mengungkapkan bahwa dia telah melakukan waxing demi perannya dalam film live action dari tokoh boneka perempuan paling populer di dunia itu.

Pria keturunan Kanada - Tionghoa ini lantas berbagi pengalamannya saat menjalani aktivitas yang lumrah dilakukan oleh wanita itu. Simu mengaku bahwa ia kesakitan saat harus menjalani waxing untuk memotong bulu di bagian tubuhnya.

"Waxing telah menjadi sebuah memori tersendiri untukku. Itu adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup saya.” ucapnya kepada The Independent, dikutip oleh MNC Portal Indonesia.

Rasa sakit tampaknya benar-benar dirasakan oleh Simu, dimana ia sampai memuji kaum hawa yang mampu melakukan aktivitas mencukur bulu itu secara rutin.

“Saya memiliki kekaguman yang baru ditemukan untuk wanita yang sangat berani yang melalui ini (re : waxing) setiap bulan." selorohnya.

Liu, yang baru-baru ini merilis memoarnya We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story, dikabarkan akan menjadi pemeran Ken, sosok pacar Barbie dalam versi lain. Untuk peran utama Ken sendiri saat ini dipegang oleh Ryan Gosling, sementara tokoh Barbie akan diperankan oleh artis cantik Margot Robbie. Adapun film Barbie yang disutradarai oleh Greta Gerwig ini rencananya akan rilis di bioskop pada 21 Juli 2023.