ARTIS dan mantan politisi Angelina Sondakh kini telah bebas. Ia bahkan sudah mulai wara wiri di televisi dan menjadi bintang tamu dalam podcast milik rekan-rekannya sesama publik figur.

Baru-baru ini, ibu satu anak tersebut terlihat menjadi bintang tamu di podcast milik Melaney Ricardo. Dalam kesempatan itu, Angie menceritakan pengalaman spiritualnya berpindah agama dari Kristen menjadi seorang Muslim.

Diaku Angie, awalnya alasan ia mualaf adalah karena akan menikah dengan almarhum Adjie Massaid.

"Betul, memang karena Mas Adjie. Mas Adjie ini tiga kali datang melamar, ditolak terus. Kata dia 'kayaknya lo harus gue bawa lari deh'. Bener-bener dibawa lari bukan cuma orangnya, agamanya juga," beber Angelina Sondakh, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (3/6/2022).

Proses mualaf seorang Angelina Sondakh bisa dikatakan cukup unik. Pasalnya ia tidak mengetahui jika di rumah almarhum Adjie sudah ada seorang penghulu.

"Gue datang ke rumahnya itu udah ada penghulu. Bukan penghulu lagi, pindah agama. Terus ditulis nama gue di surat Mualaf, gue ngucapin kalimat syahadat," sambungnya.

Tak cuma itu, proses mualaf-nya pun dilakukan bertepatan dengan ulang tahun sang ayah, Lucky Sondakh.

"Itu diulang tahun ayah gue, jadi every time i celebrate my dad birthday exactly that time i change my religion," ujar Angelina Sondakh.

Lahir di keluarga Kristen yang taat agama, tentunya bukan hal yang mudah bagi mantan politikus itu menjadi seorang Muslim. Bahkan Angie sempat didatangi warga sekitar. "Tekanan juga ke keluarga besar. Tahu kan sis, kayak di Batak kali. Manado itu langsung satu kampung itu dateng 'eh ini anak pendeta kok kayak begini'," kenang Angie. Meski begitu perempuan 44 tahun tetap meyakinkan keluarganya agar mau menerimanya. "Dad, aku mau berkorban apapun asal jangan agamaku. Aku bersedia menjaga mama papa ku sampai tua, tapi aku minta satu, relakan aku beragama Islam," pungkas Angelina Sondakh sambil menangis.