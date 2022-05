ARTIS sekaligus mantan politisi, Angelina Sondakh, merasakan momen Idul Fitri yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah 10 tahun harus merayakan Idul Fitri dari balik jeruji besi, kini mantan istri Adjie Massaid itu bisa kembali berlebaran dengan keluarganya.

Momen tersebut tentunya menjadi salah satu hal paling membahagiakan bagi anak semata wayang Angie, Keanu Massaid. Bahkan, momen dirinya berlebaran dengan sang ibunda sempat ia pajang dalam akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

"Minal aidin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman online-ku," tulis Keanu Massaid, sambil memajang potret sungkeman dengan sang ibu.

Pada kesempatan itu, Keanu juga sempat menuliskan doa untuk sang ibunda tercinta. Selain berharap kesehatan, ia juga ingin ibundanya bisa selalu dilimpahi kebahagiaan.

"May Allah bless you with health and happiness (Semoga Allah memberkatimu dengan kesehatan dan kebahagiaan). Amin. Love you, mom @angelinasondakh09," pungkas Angelina Sondakh.

Unggahan Keanu sontak langsung mendapatkan balasan dari Angie, "Amin. Love you too, nak," kata Angie di kolom komentar.

Sementara itu, para netizen juga cukup ramai memberikan tanggapan mereka pada foto pasangan ibu dan anak tersebut. Selain mengucapkan selamat Idul Fitri, mereka juga turut mendoakan Angie dan Keanu. "Tentunya Hari ini Special bnget ya Anggi..Keanu bs Sungkeman sm Mmanya d Ied ini..ikut Sng Anggi," tulis andin_benita. "Masyaa ALLAH TABARAKALLAH kianu dan mami ange selalu kompak ya.. Mohon maaf lahir dan bathin," lanjut @yusnimar908. "Sungguh kali ini afalah Iedul Fitri yg membahagiakan ya bagi Keanu dan Mommy...," lanjut eemmyka.