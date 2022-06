JAKARTA -Â Chef Vindy Lee viral di dunia sosial karena kerap membagikan konten cara makan dengan anggun. Keunikannya ternyata tak hanya berhenti sampai di situ. Selebriti chef tersebut juga memiliki ayam sebagai hewan peliharaan.

Hal itu dibuktikan dari unggahan TikToknya yang sering memposting video dengan sang ayam kesayangannya itu. Selain mengadopsi, dia juga tak ketinggalan memberikan nama untuk ayamnya, yakni Chiki.

Karena keunikannya itu, dirinya pun mengungkapkan alasan awal mengadopsi ayamnya tersebut.

"Itu saya enggak rencana, itu saya rescue. Jadi, tadinya mau dipotong, masih bayi kan, jadi papa mama dia beda warna, papa mama dia coklat, sepupunya berbintik abu, dia sendiri putih. Sama mamanya dibuang, gak dikasih makan, adik adiknya gak mau main," kata Vindy Lee saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (3/6/2022).

Bahkan, dirinya melihat kalau ayamnya itu sering terpojokkan. Iba melihat hal itu, dia memilih Chiki sebagai hewan peliharaan.

"Setiap hari dia dipojok, ya udah saya bilang 'sini saya yang take care tunggu cukup besar maksudnya cukup besar biar gak dimakan tikus, setelah itu saya gak mau balikin lagi, I love it so much, dia nurut kalo saya turun setiap pagi dia ke saya," kata Vindy.

Uniknya lagi, selain melepas ayamnya itu di pekarangan rumah, dia juga kerap membawa sang hewan peliharaan untuk diajak jalan-jalan dan beli makan di sebuah kedai kopi terkenal.

"Dia main di taman, makan rumput, makan roti Starbucks, dengan anggunly dan slay. Seminggu sekali kadang dua kali makan ke Starbucks," ujar wanita 38 tahun itu.