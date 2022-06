ARTIS Wanda Hamidah harus menghadapi masalah dengan mantan suami keduanya, Daniel Patrick. Beberapa hari lalu, ia bahkan sempat terlihat menyambangi Polres Depok, Jawa Barat untuk memberikan keterangannya terkait laporan yang dilakukan oleh Daniel,

Meskipun sibuk mengurus kasus yang saat ini tengah menimpanya, perempuan 44 tahun ini terlihat masih bisa menyempatkan diri untuk mengajak sang ibu berjalan-jalan. Tampak dalam unggahan di akun instagram pribadinya, Wanda terlihat menuliskan keterangan foto menyentuh sembari menceritakan kondisi sang ibunda saat ini.

"One fine day with mama. Mama sudah susah jalan setelah operasi lutut, tapi bahagia sekali kalau diajak jalan-jalan cobain resto baru sama anak-anak dan cucu-cucu yang sibuk ini, always make time for you loves ones," tulis Wanda Hamidah, dikutip MNC Portal Indonesia Kamis (2/6/2022).

Sementara itu, dalam unggahannya bersama sang ibu, terlihat pula kedua anaknya dari pernikahannya yang pertama dengan Cyril Raoul Hakim. Mereka bahkan tampil sumringah dan tertawa lepas menikmati adanya moment kebersamaan tersebut.

Tak pelak sang ibunda, begitu kece dengan melakukan swafoto memakai kacamata hitamnya, sembari dikelilingi oleh anak dan cucu-cucunya. Seiring adanya unggahan tersebut, sebagian netizen turut mendoakan agar sang ibunda tetap sehat selalu.

"Peluk dan cium Oma tercinta, sehat dan bahagia selalu Tanteku sayang," tulis ref1w.

"Sehat sehat selalu Tante dan keluarga," tulis yadieser.somadiwijaya.

"Oma nini sehat selalu Oma," sambung vinosahreza.

"Sehat2 n happy2 tanteee," lanjut millakumil. "Sehat sehat selalu mba Wanda dan sekeluarga," timpal nurendahwiwien. "Tante Nini Masya Allah sehat2 Tante," kata abangharra_07. "Sehat sehat selalu oma, salam buat oma ya ka," tutur devinasusanti87. Seperti diketahui, Daniel Patrick melaporkan Wanda Hamidah atas dugaan perusakan, penistaan, dan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Hingga kini, kasus tersebut masih di proses oleh pihak Polres Depok, Jawa Barat.