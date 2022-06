JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendukung ajang pencarian bakat online terbesar The Next Vibes yang digelar Eventori. Dukungan APKASI tersebut dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang ditandatangani oleh Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga Bupati Dharmasraya dengan CEO Eventori Vikri Adriansyah di kantor sekretariat APKASI di Jakarta.

Hadir juga dalam acara tersebut Bupati Blitar Rini Syarifah, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Meranti Muhammad Adil, dan Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.

“Saya percaya industri hiburan dan industri kreatif adalah industri masa depan, apalagi seiring perkembangan teknologi digital dan media sosial. Karena itu, kami mendukung ajang pencarian bakat online terbesar yang digelar Eventori. Dengan program ini, diharapkan talenta kita yang ada di seluruh kabupaten mendapat peluang untuk tampil di panggung-panggung utama. Kalau kita lihat, dari sisi kualitas mereka tidak kalah dengan yang di kota-kota besar, hanya kurang akses dan kesempatan saja,” ujar Sutan Riska.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendukung program ini karena mengalami sendiri bagaimana talenta lokal kerap terabaikan dalam acara-acara hiburan di kabupatennya sendiri.

“Kalau acara-acara pemerintah kabupaten pasti melibatkan talenta lokal. Tapi bagaimana dengan swasta dan BUMN? Saya pernah menghadiri acara ulang tahun suatu instansi di Gresik, ternyata penari dan penyanyinya dari kota lain. Langsung saya ‘sentil’ yang punya acara. Gresik juga punya penyanyi dan penari yang tak kalah hebat. Memang akses informasi itu penting,” ujar Fandi.

The Next Vibes akan berlangsung hingga awal tahun depan dengan hadiah total Rp 1 miliar. Sesi pertama dari ajang ini tengah berjalan dengan menghadirkan diva Ruth Sahanaya, Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada, dan

Talent Manager Eventori Ivan Edbert sebagai juri. Acara ini akan dilanjutkan ke sesi kedua dan ketiga, hingga puncaknya dalam spectacular show di Jakarta.

“Kami bersyukur APKASI memiliki visi yang sama dalam mendorong talenta lokal untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Dengan kerjasama ini, program program kami akan dapat menjangkau talenta di seluruh kabupaten dan cita-cita kami menjadi jalan raya bagi talenta kreatif Indonesia dapat terwujud,” ujar CEO Eventor Vikri Ardiansyah.

