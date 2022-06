AKTOR Jefri Nichol beberapa waktu lalu sempat membuat heboh masyarakat Indonesia. Ia dianggap sebagai penyuka sesama jenis, lantaran foto dirinya tengah mencium seorang pria.

Melalui akun Instagramnya bintang film Dear Nathan itu tampak membagikan foto viral tersebut. Sontak saja sebagian besar netizen merasa syok dan mempertanyakan apakah Jefri merupakan seorang penyuka sesama jenis.

Akan tetapi, baru-baru ini mantan kekasih Shenina Cinnamon itu tampak membantahnya. Ia bahkan menganggap bahwa foto tersebut hanyalah candaan dirinya bersama kawannya.

"Aku sebenernya enggak peduli," kata Jefri Nichol di kawasan Duren Tiga Jakarta Selatan, Selasa, 31 Mei 2022.

"itu foto bercanda sama temen aku aja," sambungnya.

Jefri lantas meminta maaf jika foto itu menimbulkan salah paham, terutama kepada komunitas LGBT.

"Banyak orang yang bilang itu queerbaiting, aku minta maaf kalau (foto) itu ngebuat komunitas LGBT termasuk queerbaiting," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, ia bahkan kembali menegaskan bahwa foto tersebut hanya bercanda saja.

"Maaf kalau banyak yang mengira itu queerbaiting, i do it for fun," ujar Jefri Nichol.

"Tapi itu pure bercanda, yang jadi pertanyaan aku sampai mana batasan bercanda itu, apalagi itu sama sahabat aku sendiri," pungkas Jefri Nichol.

Sementara itu, Jefri mengaku sama sekali tidak terganggu dengan kehebohan yang sempat terjadi kemarin. Sebab, ia hanya berusaha untuk menjadikan apa yang diunggahnya di media sosial sebagai kesenangannya pribadi.

"Sama sekali nggak mengganggu karena kan apa yang aku post di sosial media itu kan buat kesenangan pribadi aku dan bukan kewajiban aku buat ngejaga hati semua orang," tutupnya.