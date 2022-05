JAKARTA- Livy Renata yang dikenal sebagai gamers cantik dan crazy rich sempat menuai kehebohan di kalangan warganet. Pasalnya, postingan Livy di akun instagramnya (@livyrenata) baru-baru ini memperlihatkan dirinya tengah berpose memegang boneka beruang yang besar.

Dipostingan yang diunggah pada Selasa (17/5) itu, Livy menuliskan caption yang berbunyi, “Meet my new friend Lembut & soft bangettt!! Thank you yang udah ngasih yaa.. sontak postingan tersebut mendapatkan banyak pertanyaan dan rasa penasaran di kalangan warganet.

Salah satu komentar Warganet yang penasaran berbunyi “Aku rela jadi bonekanya biar bisa dipeluk kamu, Liv” ujar salah seorang netizen. “Pengen jadi beruangnya…” tambah netizen yang lain.

Tak hanya itu, komentar yang menarik datang dari teman dekat Livy, yakni Gabriel Prince atau yang akrab disapa ‘Prince’. Prince memberikan emoji boneka beruang dan emoji hati dalam kolom komentar unggahan Livy tersebut

Dari komentar yang ditulis Prince banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah benar Prince yang mengirimkan boneka beruang kepada Livy? Lantas, adakah hubungan spesial di antara keduanya?

Seolah tidak ingin membuat netizen semakin penasaran dan membuat spekulasi macam-macam, Livy langsung mengungkapkan bahwa boneka beruang gemas yang dipeluknya merupakan hasil kesenangannya berbelanja di Shopee 6.6 Rumah Hobi & Sale.

Hal tersebut diungkapkan dalam unggahan terbaru melalui akun Instagram. Livy menuliskan caption, OMG.. kenapa rame banget kemarin? Ini cute bear ada di Shopee kok kalo mau samaan! Super excited karena lagi ada Shopee 6.6 Rumah & Hobi Sale dari 16 Mei-6 Juni 🏠✨ Kalian gausah ragu buat checkout karena ada promo Gratis Ongkir XTRA, Serba 30RB, & Super Diskon dari 60% 🧡

Mengetahui jawaban Livy atas unggahannya tersebut, netizen akhirnya bisa bernapas lega. Kolom komentar pun dibanjiri dengan komentar positif dari netizen. Selain itu, mereka ikut antusias menyambut dan berbelanja keperluan rumah dan hobi.

Beberapa di antaranya menuliskan, “jadinya masih single nih neng, “livv ayo dong go public jangan mau kalah sama pasangan baru yang abs go public jugaa”.

Meskipun kini sudah terjawab dari mana boneka beruang itu berasal, namun tak sedikit komentar lucu hingga dukungan yang datang dari netizen untuk Livy dan Prince agar mereka segera meresmikan hubungannya.

Ternyata masih banyak netizen yang penasaran dengan Livy dan Prince terkait hubungan apa yang sebenarnya terjalin di antara keduanya, ya.

(Wid)