SELEBGRAM Livy Renata sempat menghebohkan publik usai dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan aktor Jefri Nichol. Bahkan ia diketahui sempat menuai beragam komentar lantaran mengunggah foto mesranya dengan bintang film Dear Nathan tersebut.

Saat menjadi bintang tamu di akun YouTube milik Sule, Livy pun angkat bicara terkait awal mula hubungannya dan Jefri. Ia mengaku bahwa perkenalannya dengan mantan kekasih Shenina Cinnamon itu bermula dari sebuah DM di Twitter, saat Jefri bertanya seputar Sydney.

"Di Twitter, DM DM-an. Dia duluan yang DM aku" ungkap Livy, Rabu (18/5/2022).

"Isi DM-nya apa kalo boleh tau?," tanya Sule

"Hai Livy, kamu masih di Sydney ya? Kalau gak salah ya, pokoknya tanya-tanya tentang Sidney," papar Livy.

Lebih lanjut, Livy mengaku sempat kaget ketika mendapat DM dari Jefri Nichol. Bahkan, diakui Livy banyak netizen yang menyuruh untuk memfollowback Jefri.

"Kaget dong tiba-tiba buka DM, terus kok ada DM dari Jefri Nichol, ini unfamiliar banget," jelasnya.

"Udah checks me i dont to be know him, nggak follow follow-an, tiba-tiba banyak yang mention Twitter bilang kaya follow back itu Jefri Nichol," sambungnya.

Hingga kemudian, Livy mengungkapkan bahwa Nichol sempat mengajaknya untuk ketemuan. Namun sebelum itu, mereka ternyata saling bertemu karena sedang ada project pekerjaan bersama.

"Terus akhirnya ketemu, dia ngajak ketemuan, tapi kebetulan kita ketemu dulu karena kita ada project bareng, iya, jadi itu belum ada yang ngajak ketemuan, emang kerjaan ya ketemu aja gitu," tutur Livy.