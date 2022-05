JAKARTA - Prilly Latuconsina ramai diisukan berpacaran dengan Iman Usman, Co-Founder Ruang Guru. Gosip itu bermula ketika Vidi Aldiano mengunggah foto mereka di Insta Story.

Dalam foto itu, Vidi terlihat merangkul sang istri, sementara Prilly tampak lengket dengan Iman Usman. Meski foto itu terlihat biasa saja, namun warganet dihebohkan dengan caption yang disematkan sang penyanyi di dalamnya.

“Enjoying our double date here in Bali (Menikmati double date kami di Bali),” ujar pelantun Nuansa Bening itu seperti dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, pada Senin (30/5/2022).

Kata ‘double date’ alias berkencan dengan pasangan lain dalam caption unggahan Vidi Aldiano itu membuat warganet heboh. Dari sini, muncullah spekulasi kalau Prilly dan Imam tengah menjalin asmara.

Namun Prilly Latuconsina tampaknya enggan membiarkan spekulasi itu bergerak semakin liar. Lewat Insta Story, dia meluruskan kalimat sang sahabat lewat unggahannya.

“Double bestie date di pesawat. Sekarang tambahkan kata 'bestie' ya biar enggak jadi gosip,” ungkapnya.

Dalam video lain yang diunggah Prilly Latuconsina, sang aktris tampak menegur secara langsung Vidi Aldiano ketika mengetahui isu asmara dengan Iman Usman tersebut bermula dari unggahan sang sahabat di Instagram. “Tersangka berita hari ini, Vidi Aldiano,” ujar Prilly. Mendengar protes sang sahabat, Vidi menutup kedua telinganya dan berkata, “Gue enggak tahu apa-apa.” Prilly kemudian mengucapkan selamat kepada Iman Usman yang akhirnya menjadi buah bibir warganet imbas isu pacaran tersebut. “Selamat datang di dunia pernetizenan Indonesia ya @imanusman,” imbuhnya. Saat ini, Prilly Latuconsina masih berstatus single setelah putus dari Irsan Faiq. Namun ketika dia beradu akting dengan Reza Rahadian dalam My Lecturer, My Husband, warganet berharap mereka bisa berujung di pelaminan.* BACA JUGA: 7 Potret Rumah Ariel NOAH, Hunian Mewah Penyalur Hobi Adam Deni Pesimis Bebas, Berharap dapat Keringanan Hukuman di Sidang Tuntutan