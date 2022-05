SEOUL-BLACKPINK menghadiri perayaan ulang tahun Ratu Elizabeth II dan Platinum Jubilee (tahun ke-70 Ratu sebagai pemimpin) di Kedutaan Besar Inggris yang dihelat di Seoul, Korea Selatan pada Kamis 26 Mei lalu.

Memenuhi undangan, Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa hadir dengan busana formal bernuansa warna netral, hitam, putih dan abu-abu.

Kehadiran girl group asuhan YG Entertainment ini sebagai duta besar PBB untuk perubahan iklim (COP26), yang dibentuk BLACKPINK dengan Inggris Raya sejak November 2021 lalu, dilansir Allkpop, Jumat (27/5/2022).

Tidak hanya sekedar hadir, tapi BLACKPINK dengan diwakili oleh sang vokalis utama, Rose juga menyampaikan pidato resminya. Dalam pidato singkatnya, BLACKPINK mengungkapkan perasaan mereka karena telah menjadi salah satu artis yang menerima undangan kehormatan untuk ikut merayakan momen penting Ratu Elizabeth II.

Rose tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah diundang, sekaligus memberi selamat kepada sosok pemimpin monarki Inggris tersebut atas perayaan pertambahan usia serta Platinum Jubilee, yang menandai 70 tahun pengabdian sang Ratu.

Di akhir pidato, Jennie memimpin untuk melakukan tos yang ditujukan kepada Ratu Elizabeth II, “The Queen”.

Penampilan visual grup pelantun hits How You Like That ini juga tak luput dari sorotan netizen. Para netizen memuji gaya tampilan Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa.

"Wow, Jennie terlihat sangat bagus dengan rambut itu," kata seorang netizen.

"Wow, mereka sangat keren, aku tidak sabar menunggu mereka comeback. Kapan mereka akan comeback?" ujar yang lain.

"Ada apa dengan Rose dan Jisoo? Terlalu cantik," imbuh lainnya.