GELARAN Road To Kilau Raya MNCTV (RTKR) akan dihadirkan meriah lewat kegemerlapan pertunjukkan konser musik spektakuler.

Road to Kilau Raya MNCTV kali ini mengusung tema ‘Suara Hati’ dan diselenggarakan diselenggarakan di outdoor untuk pertama kalinya setelah dua tahun, sekaligus akan ditayangkan secara langsung Jumat, 27 Mei 2022 pukul 21.00 WIB di MNCTV.

Road To Kilau Raya ‘Suara Hati’ menyajikan aksi kolaborasi PopDut Anti Galau, Dance Challenge bersama Queen Ayu Ting Ting, My Bestie Challenge, Rezeki Tangga Nada bersama Judika & Nurlela, The Miracle Russel & Ferdian, dan tentunya akan ada Aksi Sugesti bersama Ferdian.

Di tengah kondisi pandemi, konser musik RTKR tetap digelar dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meski demikian, tetap selalu menyuguhkan acara dengan menarik dan menghibur para pemirsa dengan menghadirkan para pengisi acara yang berkualitas.

Banyak artis papan atas Indonesia yang akan tampil di RTKR. Mulai dari Ayu Ting Ting, Judika, Wali, Ferdian, Russel, Jihan Audy, Eva Puka, Wahid KDI, Nisa KDI, Dnanda, dan Sabun Colek. Host kenamaan Indonesia pun akan mewarnai RTKR kali ini, seperti Indra Herlambang, Vega Darwanti, Anwar Sanjaya, dan Celine Evangelista. Jangan lewatkan MNCTV Road to Kilau Raya ‘Suara Hati’ pada Jumat, 27 Mei 2022, pukul 21.00 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati. #RoadToKilauRaya #MNCTVRoadToKilauRaya #MNCTV