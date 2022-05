JAKARTA - Kerinduan Wanda Hamidah dengan sang putra, Malakai Ali Schuldt Hadi, sudah tak terbendung lagi. Lewat Insta Story, wanita kelahiran 21 September 1977 itu mencurahkan isi hati dan seluruh kegelisahannya.

Wanda Hamidah mengaku tak bisa berhenti memikirkan Malakai atau yang akrab disapa Kai lantaran sampai saat ini mantan suaminya, Daniel Patrick, belum mengembalikan sang putra ke rumahnya. Dadanya bahkan terasa sesak karena tak bisa berhenti menangis kejer setiap saat.

"Everytime i think of you Kai. Dada ibu sesak, I can't breathe, my heart stop pounding. Can't stop my tears falling like a waterfall. My skin burns, my body is aching. Sakitnya sampai ke sumsum tulang. Doain ibu kuat kai," tulis Wanda dalam Insta Story, Jumat (20/5/2022).

Dalam story lainnya, Wanda juga menyinggung segala pengorbanannya untuk sang putra. Mulai dari mengandung, melahirkan, antar jemput ke sekolah, mengajarkan tentang agama, mendaftarkan ekstrakurikuler, mencukupi kebutuhannya, hingga menemani dan merawat Kai saat terbaring sakit.

Dengan sederet perjuangan itu, Wanda lantas bertanya kepada netizen, "Layak dipisahkan dari anaknya?!" tulisnya.

Belum berhenti di sana, Wanda juga mengunggah potret kondisi ruangan kelas Kai terkini tanpa kehadiran sang anak. Dia sangat khawatir Kai ketinggalan banyak pelajaran, mengingat sebentar lagi ujian kenaikan kelas akan tiba.

"There's no Kai in the class since Tuesday till today. Hari ke-4 Kai tidak diantar bersekolah, sebentar lagi ulangan kenaikan kelas," tulis Wanda dengan emoji sedih dengan mata besar yang berkaca-kaca seolah akan menangis.

Meski menghadapi rasa sakit dan kerinduan yang tak tertahankan, Wanda Hamidah tetap berusaha kuat menghadapi hari-harinya. Dia hanya berharap sang anak tak merasakan sakit serta kerinduan yang serupa. Di akhir Story, Wanda yang sedang di ruang rias terlihat mencoba tegar sambil berpose di depan cermin dengan mata yang tampak sembab, meski sudah tertutupi riasan wajah.

"Bismillah, ibu harus kuat, tetap kerja buat Kai, Abang, dan kaka," pungkasnya.

Sebelumnya, Wanda memberi kode akan melaporkan permasalahan ini ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun Tegar Putuhena selaku kuasa hukum Wanda belum bisa memastikan apakah kliennya bakal lanjut melaporkan kepada lembaga tersebut. "Ya itu (lapor KPAI dan Komnas PA) mungkin saja, tapi sampai hari ini kita belum ada ke arah situ. Saya yakin Daniel sebagai orang dewasa pasti ikut memikirkan yang terbaik untuk anak," kata Tegar. Sebagai informasi, Daniel Patrick Schuldt melaporkan Wanda Hamidah ke Polres Metro Depok pada 17 Mei lalu atas dugaan pengrusakan rumah dan penghinaan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan bahwa masalah tersebut diduga berangkat dari kesepakatan Daniel dan Wanda dalam pengasuhan anak. Sebab, Daniel dikabarkan tak mengembalikan hak asuh anak mereka sesuai kesepakatan yang berlaku.