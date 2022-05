SELEBGRAM Anya Geraldine baru-baru ini membagikan sebuah foto berisi kenangannya saat menjalani syuting web series Pretty Little Liars Season 2. Dalam unggahannya, Anya mengaku sedih lantaran 12 episode series tersebut telah berakhir pada 18 Mei 2022 kemarin.

Melalui unggahannya, perempuan 26 tahun itu bahkan mengunggah foto kebersamaannya dengan para lawan mainnya. Termasuk dengan sang mantan kekasih, Bio One, yang diketahui juga ikut terlibat dalam series tersebut.

"Nggak nyangka PLL udah episode terakhir. Sedih bgt, sayang bgt sama semuanya, bener2 satu2nya project yang beneran jadi keluarga," tulis Anya pada unggahannya di Instagram.

"Aku suka bgt sm hasilnya, berterima kasih juga sama semua yg udah menaruh kerja keras nya disini. i love u all cast & crew. makasih buat yg udah nonton & suka. see u another time," sambungnya.

Melihat unggahan Anya, para netizen yang juga merupakan penonton series PPL tampak ramai membanjiri kolom komentar. Apalagi dalam tayangannya Anya dan Bio One sempat melakoni adegan mesra, salah satunya berciuman.

"Bisa bisanya lawan main mantan sendiri," tulis sntydstn.

"Yah Anya gagal move on dahh wkwk," kata mfakhrulroji_.

"@bojvoyej yuk bisa yuk balik lagi," tutur secondcuks.co.

Lucunya, Bio One terlihat muncul di kolom komentar Anya dan meledek sang mantan. Ia bahkan menyebut bahwa Anya mengalami Cinta Lama Belum Kelar (CLBK) saat beradu akting dengannya.

"Ciye clbk," tulis Bio One pada kolom komentar unggahan Anya di Instagram.

Melihat komentar sang mantan, Anya pun lantas membalasnya. Ia bahkan menyebut bahwa komentar dari bintang film Srimulat: Hil yang Mustahal itu bisa menarik perhatian netizen. "Gausah clickbait deh comment lo," tandasnya. Sebagaimana diketahui, Anya dan Bio One dipasangkan sebagai sepasang kekasih dalam web series tersebut. Awalnya, Anya yang memerankan tokoh Hanna terlihat kasihan melihat Kevin (Bio One) tidak memiliki tempat tinggal, sehingga kerap hidup secara nomaden. Hanna pun berinisiatif untuk menolong Kevin tanpa sepengetahuan ibundanya, Wulan Guritno. Hingga akhirnya timbullah perasaan saling suka antara keduanya. Meski di akhir series, Kevin ketahuan melakukan kesalahan sehingga membuat Hanna marah padanya.