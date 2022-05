ARTIS Jessica Iskandar saat ini tengah berbahagia. Bagaimana tidak? Dirinya diketahui baru saja melahirkan anak keduanya usai menikah dengan Vincent Verhaag pada 7 Mei 2022 lalu melalui proses normal.

Usai melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut, bintang Dealova itu kini tengah menjadi sorotan netizen. Hal itu dipicu lantaran unggahan perempuan yang akrab disapa Jedar tersebut di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Jedar terlihat tengah berpose OOTD bersama stroller bayi saat kontrol bayinya di rumah sakit. Ia bahkan terlihat stunning mengenakan crop top dan celana culottes warna putih sembari membawa sling bag kecil yang menunjang penampilannya.

“Just me and my baby and pur stroll,” tulis Jedar dalam keterangan foto tersebut.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah bagian perut Jedar yang terlihat rata padahal baru saja melahirkan. Netizen pun fokus ke perut Jedar dan memberi pujian. Ada pula netizen yang memuji kecantikan ibu dua anak itu usai melahirkan.

“Abis lahiran normal seger banget Ka Jes,” kata @melaty_babang96.

“Aura cantiknya lebih kelihatan,” kata @nenidahlan.

“Weh perutnya. Kalau kita mah masih dibuntel pake korset,” katan @_sbfebriana. “Perutnya langsung kempes,” ucap fari.na1988. Sebagaimana diketahui, Jessica Iskandar telah menikah dengan Vincent Verhaag pada 22 Oktober 2021 lalu di Jakarta. Selang tujuh bulan setelahnya, ia diketahui melahirkan anak keduanya yang hingga kini namanya masih dirahasiakan. Sebelum menikah dengan Vincent, Jedar dsempat menikah dengan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai seorang anak bernama El Barack Alxeander yang kini sudah berusia 7 tahun.