Belakangan ini, publik dan media sosial dibuat heboh dengan sosok gadis cantik bernama Livy Renata. Akrab disapa ‘Livy’, ia dikenal sebagai gamers dengan pribadi blak-blakan dan apa adanya walaupun berasal dari keluarga kaya raya alias ‘crazy rich’.

Berkat kepopulerannya tersebut, gadis kelahiran 2002 ini sering kali digosipkan dengan beberapa lelaki yang juga tak kalah terkenal.

Selain Jefri Nichol, seseorang yang kerap disebut-sebut memiliki kedekatan tersendiri dengan Livy adalah Gabriel Prince, atau yang sering disapa ‘Prince’.

Nama Prince sendiri sempat naik daun karena ketampanannya yang menjadi perhatian kaum hawa. Apalagi, dia mengaku sempat menolak tawaran SM Entertainment, yakni sebuah agensi besar asal Korea Selatan yang menaungi banyak idol ternama.

Keduanya belum lama ini diketahui kerap menghabiskan waktu bersama. Bahkan, hal ini dibuktikan melalui beberapa unggahan mereka di akun Instagram, YouTube, hingga TikTok masing-masing. Livy dan Prince pun terlihat semakin dekat.

Selasa (17/05/22), Livy mengunggah postingan terbaru melalui akun Instagram resminya (@livyrenata). Postingan itu pun menuai perhatian dan rasa penasaran netizen.

Livy berpose dengan sebuah boneka beruang besar dengan caption misterius yang berbunyi, “Meet my new friend 🧸 Lembut and soft banget, totally pelukable.. Thank you yah.. PS: you know who you are.”

Foto: IG @livyrenata

Sontak, unggahan tersebut membuat netizen heboh dan meninggalkan tanda tanya. Siapa sosok yang memberikan hadiah boneka tersebut pada Livy?

Terlihat ada berbagai macam komentar pada postingan Livy, mulai dari komentar lucu seperti “Aku rela jadi bonekanya, biar bisa dipeluk kamu liv.”

Foto: IG @livyrenata

Akan tetapi yang mengejutkan, di antara sejumlah komentar netizen, muncul komentar dari Prince pada unggahan tersebut. Isi komentarnya pun tak kalah bikin penasaran sehingga membuat netizen menerka-nerka makna di baliknya.

Prince hanya menuliskan emoji boneka beruang dan emoji hati pada unggahan Livy seakan-akan memberikan petunjuk dengan komen tersebut.

Foto: IG @livyrenata

Tak heran jika banyak netizen menuangkan rasa penasarannya dalam kolom komentar. Bahkan, tak sedikit warganet yang menyimpulkan bahwa Livy dan Prince telah resmi menjalin kasih.

Foto: IG @livyrenata



Lantas, apakah komentar tersebut merupakan pertanda bahwa Prince yang memberikan boneka beruang kepada Livy? Ataukah ini semacam pertanda awal dari hubungan resmi yang terjalin antara Livy dan Prince?

Sayangnya hingga kini, baik dari pihak Livy maupun Prince belum memberikan keterangan resmi apa pun terkait kehebohan tersebut.

(Wul)