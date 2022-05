JAKARTA - Presenter Uya Kuya mengaku telah ditipu oleh selebgram Medina Zein. Kala itu Uya ditawari untuk membeli dua unit mobil Mercy dan Vellfire seharga Rp 1,2 miliar.

Artis yang dijuluki raja settingan itu mengaku sejak awal dirinya memang tidak tertarik untuk membeli mobil, lantaran sedang tidak membutuhkannya. Namun Medina terus-menerus meminta tolong supaya Iya membeli mobil tersebut. Dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit.

"Kilometernya gua tanya 80.000, waduh makin banyak lagi. Nggak deh, tapi dia menyecer gue dengan kata 'tolong dong, please help me, please call me," kata Uya Kuya dikutip dari kanal YouTube STARPRO Indonesia, Selasa (10/5/2022).

Setelah terus didesak oleh MZ, bapak dua anak itu pun luluh dan mau membeli mobil mewah tersebut. Dengan membayar uang muka sebesar Rp 100 juta untuk dua mobil mewah yang ditawarkan kepadanya.

"Yaudah gue menyuruh orang gue transfer pake m-banking. Transfer 100 juta dp," lanjut Uya Kuya.

Belakangan diketahui bahwa mobil yang ditawarkan Medina Zein pada Uya Kuya adalah fiktif. Akhirnya Uya pun meminta pengembalian uang. Proses itu pun cukup alot, lantaran Medina terus berdalih saat diminta transfer.

"Setiap jam dia mau transfer sekarang, mau transfer kakak nya mau transfer cowoknya, sampai akhirnya doa bilang 'Nih dah gue transfer' Rp 110 juta," ujar Uya Kuya.

Tak lama, selebgram Denise Chariesta yang juga mengaku ditipu oleh Medina Zein, menelpon Uya Kuya. Ia mengaku jika uangnya sudah dikembalikan oleh Medina Zein. Ketika diminta liat bukti transfer, rupanya bukti transfer itu hanyalah editan. "Nomor referensinya sama, rekeningnya sama, tanggal detiknya sama. Ini editan," tandas Uya Kuya. Tak ingin banyak orang mengalami hal yang sama, Uya Kuya pun tak segan untuk mengambil langkah hukum atas apa yang dilakukan oleh Medina Zein.e Sbab korban dari Medina Zein sendiri bukan satu atau dua orang, melainkan banyak dan itu sangat meresahkan. Hingga kini Medina Zein masih belum mengembalikan uang Rp 100 juta kepada Uya Kuya.