FILM KKN di Desa Penari hingga saat ini sukses meraup jutaan penonton. Terakhir, film arahan sutradara Awi Suryadi ini disebut mampu meraup 4,6 juta penonton usai ditayangkan sejak 13 hari lalu.

Bagi masyarakat yang sudah menonton film tersebut, ada sebuah adegan yang bisa dikatakan cukup menantang untuk seorang Adinda Thomas. Dalam salah satu scene, perempuan 28 tahun itu terlihat tertidur lelap sembari dililit ular besar yang memiliki panjang lebih dari tiga meter.

Rupanya adegan tersebut benar-benar dilakukan oleh perempuan yang hobi mendaki gunung tersebut. Tanpa rekayasa apalagi pemeran pengganti, Adinda Thomas diketahui rela menjalani adegan tersebut dan menghilangkan rasa takutnya.

Baru-baru ini sebuah akun TikTok tampak membagikan proses Adinda Thomas menjalani latihan atau behind the scene untuk adegan berbahaya tersebut. Sembari tertidur di atas matras berwarna merah, ular yang diduga berjenis sanca itu tampak menggerayangi tubuhnya.

"Tanpa beban bagai akan hidup selamanya," tulis akun @lagirame_.

Tak hanya itu, akun tersebut juga mengatakan bahwa melakoni adegan tersebut merupakan salah satu proses perjuangan bagi Adinda Thomas. Sebab, ia harus melawan rasa ketakutannya terhadap ulat tersebut, sebelum akhirnya berhasil membuat masyarakat terkagum-kagum.

"Ini proses perjuangan Widya @adindathomas @kknmovie, melawan rasa takut dan akhirnya bisa berteman dengan ular. Fix no setting-setting. no rekayasa. no stand-in," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, KKN di Desa Penari memang menjadi film yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bahkan hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang mengantri demi bisa menonton film arahan rumah produksi MD Entertainment tersebut.