ARTIS Raline Shah membuat klasifikasi di akun sosial medianya baru-baru ini. Hal tersebut berkaitan dengan foto dan profil dirinya yang muncul di aplikasi kencan, yakni Tinder.

Bahkan tagar #RalineonDatingApp pun seketika menjadi trending topik Twitter.

Tak ingin infonya semakin simpang siur, bintang film '5 Cm' itu akhirnya buka suara. Lewat video di Instagram Story miliknya, Raline Shah mengaku tidak pernah bermain aplikasi kencan.

"Hai, teman-teman, saya Raline Shah dan ingin mengklarifikasi saja bahwa saya tidak mempunyai profile di online dating apps," kata Raline Rabu (11/5/2022).

Alih-alih marah, perempuan 37 tahun itu mengaku tidak masalah. Namun ia menegaskan jika profil yang ada di aplikasi kencan tersebut bukan lah dirinya.

"Biarpun saya nggak merasa ini salah, tapi untuk yang ini bukan saya. Saya juga udah pernah join dating apps, and I think it's a very good idea. Good luck on your dating," tambah Raline Shah.

Menutup klarifikasinya, Selain itu Raline Shah juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah memberikan informasi mengenai dirinya. "And terima kasih juga buat temen-temen yang sudah ngingetin dan ngasih tahu aku. Thank you so much for the info. Good luck on your dating," tutup Raline Shah. Sebagai informasi, kabar Raline Shah memakai aplikasi kencan ini berawal dari seorang netizen yang menemukan profil Raline Shah di aplikasi kencan pun mulai membagikan tangkap layarnya di timeline Twitter.