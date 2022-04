JAKARTA – Empat tahun setelah bertemu para Spider-Man di film animasi Into the Spider-Verse, fans film Marvel akan kembali diajak mengarungi multisemesta lewat Across the Spider-Verse tahun depan. Tak main-main, film sekuel ini kabarnya punya skala enam kali lebih besar dibanding film pertamanya.

Into the Spider-Verse adalah film animasi Spider-Man layar lebar pertama Sony Pictures setelah bertahun-tahun berkutat dengan jagat sinema live-action. Sukses besar di bioskop dan bahkan mendapatkan piala Oscar, tak heran film ini berhasil mendapatkan sekuel di tahun depan.

Ketika ditanya soal cerita, Phil Lord dan Chris Miller selaku produser sekaligus penulis dengan bangga menyatakan bahwa sekuel Into the Spider-Verse, berjudul Across the Spider-Verse, punya cerita yang lebih kompleks dan skala yang lebih besar enam kali lipat.

“Sekuelnya besar sekali; bahkan menjadi produksi film animasi dengan kru terbanyak,” ucapnya di CinemaCon 2022 dilansir dari CBR, “film ini punya 240 karakter, film sebelumnya hanya 40. Enam kali lebih besar.”

Film Across the Spider-Verse sendiri akan melanjutkan petualangan Miles Morales mengarungi multisemesta dan bertemu dengan berbagai macam varian Spider-Man dari dimensi yang berbeda. Untuk saat ini, Phil dan Chris baru mengonfirmasi kehadiran Spider-Gwen, Spider-Man 2099, dan Spider-Woman sebagai tokoh utama.

Awalnya dijadwalkan tayang akhir tahun ini, Across the Spider-Verse kini resmi diundur ke tahun 2023 mendatang tepatnya di tanggal 2 Juni. Disutradarai Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson, film ini akan menghadirkan suara dari Shameik Moore, Hailee Steinfeld, dan Oscar Isaac.

(aln)