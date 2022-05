JAKARTA โ€“ Sudah bukan rahasia lagi bahwa aktor legendaris Patrick Stewart punya peran cameo di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Melihat antusiasme para fans, Patrick mengaku ingin kembali lagi suatu saat nanti.

Semenjak trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirilis, para penggemar sudah yakin bahwa film ini akan menjadi wadah kembalinya Patrick Stewart sebagai Professor X. Kini filmnya sudah tayang, akhirnya sang aktor bisa memberikan pernyataan soal masa depannya di Marvel Cinematic Universe.

โ€œAku kira film terakhirku bersama Hugh Jackman, Logan, akan menjadi tirai penutup karirku sebagai Charles Xavier. Tapi ternyata dunia film adaptasi komik sangat luas,โ€ ujarnya dilansir dari Entertainment Weekly.

Meski sudah berusia senja, belakangan ini Patrick berhasil kembali memerankan tokoh-tokoh yang sukses melejitkan namanya; selain Charles Xavier di jagat film Marvel, Patrick juga kembali berperan sebagai Jean-Luc Picard di serial Star Trek: Picard.

Mengetahui adanya animo penggemar atas sosoknya, Patrick pun menyuarakan keinginan yang sama; Ia ingin membintangi lebih banyak film di jagat sinema Marvel ke depannya.

โ€œKalau aku bisa kembali sebagai Picard sepanjang tiga musim, tentunya ada kemungkinan aku bisa kembali sebagai Professor X di masa depan,โ€ tutupnya.

Dua tahun lalu, Disney dan Marvel Studios akhirnya berhasil mengakuisisi studio 20th Century Fox yang menjadi pemegang hak film X-Men. Dengan sederetan properti intelektual yang kini mereka pegang, tentunya tak mustahil Marvel Studios bisa kembali menampilkan Patrick dan para mutan dalam beberapa tahun mendatang.

(aln)