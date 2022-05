ARTIS peran Joanna Alexandra sudah kurang lebih satu tahun vakum dari sosial media. Tepatnya usai dirinya ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang suami, Raditya Oloan, pada Mei 2021 lalu.

Namun baru-baru ini, ibu empat anak tersebut mulai kembali terlihat aktif di akun sosial medianya. Bahkan kini Joanna telah kembali mengunggah fotonya di akun Instagram miliknya @joannaalexandra.

Sambil mengenakan outfit rumahan, Joana tampil sumringah dan berfoto bersama anak kesayangannya, Ziona Eden Alexandra. Dalam keterangan foto yang diunggahnya itu Joana juga sekaligus mengungkapkan isi hatinya, yang mana sang suami kini sudah pergi selamanya.

"367. Mereka mengatakan "hitung berkatmu", tetapi aku sudah tidak lagi mengingatnya," tulisnya.

Nampaknya, Joana masih dirundung kesedihan. Di mana ia dan Raditya Oloan dikenal sebagai pasangan yang mesra, serta jauh dari gosip miring yang menyeret keduanya.

Kemudian, sejumlah sahabat, teman, hingga netizen yang melihat unggahan foto Instagram Joanna kembali memberikan semangat, beserta kekuatan kepada ibu satu anak itu. Agar Joana tidak lagi bersedih karena telah kehilangan suami tercintanya.

"Happy Mother’s day Jo. Kmu mama hebat," kata @louiseans.

"Welcome back kesayangan. JBU," ujar @hennylie_joanne.

"Thinking of you all dan peluk Jo Happy Mother’s day, yes they are," tulis @naziracnoer.

Seperti diketahui sebelumnya, Raditya Oloan meninggal dunia akibat badai sitokin setelah dirinya terpapar Covid-19. Hal ini dikarenakan, setelah virus SARS-CoV-2 memasuki tubuh manusia, kemudian sel-sel darah putih akan merespons yakni dengan memproduksi sitokin.