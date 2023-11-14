Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Joanna Alexandra Dilarikan ke Rumah Sakit, Terkena Virus Bronkopneumo

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:52 WIB
Anak Joanna Alexandra Dilarikan ke Rumah Sakit, Terkena Virus Bronkopneumo
Anak Joanna Alexandra dilarikan ke rumah sakit. (Foto: instagram @joannalexandra)
A
A
A

JAKARTA - Rasa sedih dialami artis cantik Joanna Alexandra. Pasalnya, sang buah hati dilarikan ke rumah sakit hingga harus dirawat di ruangan PICU gegara terkena virus Bronkopneumo.

Joanna Alexandra menumpahkan seluruh isi hatinya di media sosial instagram miliknya itu. Terlebih, Ziona sang anak mengalami batuk dan kondisi yang sangat lemas.

"Minggu lalu, pagi-pagi Ziona batuk dan super lemes, cek saturasi 87. Langsung ngibrit ke IGD, gak pakai mandi. Akhirnya harus masuk rawat inap," curhat Joanna Alexandra, Selasa (14/11/2023).

"Sampai malam saturasi masih rendah dengan oksigen maksimal, plus lemes bangeettt adeekkk, nafas ngos-ngosan. Hingga akhirnya jam 7 malam persiapan masuk observasi di PICU...," tuturnya lagi.

Halaman:
1 2 3
