SALAH satu acara ajang pencarian bakat paling popular Indonesia’s Got Talent (IGT) akan kembali hadir menghibur pemirsa.

“Nantikan Indonesia’s Got Talent hanya di RCTI, RCTI+, dan Vision+, mulai 18 Juli s/d 3 Oktober 2022,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Sabtu (07/05/2022).

Pada postingannya tersebut Hary menyertakan video dari Simon Cowell, creator Got Talent, yang lewat SYCOtv memiliki Got Talent (Inggris), America’s Got Talent, Asia’s Got Talent, Australia’s Got Talent, dan lainnya.

“Bersiaplah untuk ajang pencarian bakat terbesar di dunia, Indonesia’s Got Talent, eksklusif hanya di RCTI!,”ujar Simon Cowell.

Audisi IGT sudah sudah dibuka sejak 27 Februari 2022 yang lalu. Acara ini dikenal telah banyak menjaring talenta yang tidak hanya berfokus pada kemampuan tarik suara. Namun menyediakan ruang bagi yang memiliki keahlian apapun dengan beragam keunikan yang memukau, menghibur dan extraordinary.

Untuk mengikuti audisi Indonesia's Got Talent para talenta-talenta terbaik Indonesia dapat mendaftar secara online melalui beberapa platform sosial media di antaranya Instagram, Tiktok, Facebook dan juga lewat platform RCTI+.

