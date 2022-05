ARTIS Jessica Iskandar saat ini tengah berada di rumah sakit untuk menunggu kelahiran anak keduanya. Tampaknya, istri dari Vincent Verhaag ini sudah mulai mengalami kontraksi dan hanya tinggal menunggu lengkapnya pembukaan sebelum dirinya diminta untuk mengejan dan menjalani proses persalinan secara normal.

Kabar bahagia bahwa perempuan yang akrab disapa Jedar itu akan segera melahirkan, bahkan disampaikan oleh Jennifer Bachdim melalui Instagram Story. Jennifer tampak sangat antusias menantikan kelahiran buah cinta Jedar dan Vincent yang berjenis kelamin laki-laki itu. Dia pun menyematkan doa dalam unggahannya.

"Sahabatku melahirkan hari ini. Kami semua tidak sabar bertemu dengan anakmu. Aku tahu dia akan sangat sempurna. Kita mendoakan persalinan yang lancar dan bayi yang sehat," tulis Jennifer Bachdim dalam Bahasa Inggris disertai foto bersama Jedar, Sabtu (7/5/2022).

Meski belum diketahui secara detail terkait pembukaan jalan lahir calon buah hatinya, yang jelas Vincent Verhaag sudah terlihat siap siaga menunggu kelahiran anak pertamanya. Bahkan Jedar juga terlihat mengunggah potret selfie di Instagram sambil berbaring di atas ranjang bersama sang suami.

Wajah Jedar masih terlihat segar walau sedikit lelah jika dilihat dari kantung matanya. Namun, pesona kecantikannya tetap saja terpancar, bahkan kulitnya terlihat bersinar disertai mata yang berbinar. Sementara Vincent yang sedang tidur terlihat begitu pulas dalam dekapannya.

Dalam keterangan, Jedar pun meminta doa kepada warganet agar persalinannya kelak bisa berjalan lancar. "Suami siaga @v.andrianto. Mohon doanya ya semua. Terima kasih," tulis Jedar di Instagram.

Tentu saja unggahan Jedar langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang tak sabar menantikan kelahiran putra keduanya. Tak sedikit pula yang menuliskan doa untuk kelancaran persalinan Jedar dan kesehatan sang bayi.

"Semoga lancar ya,wah ga sabar ketemu baby verhaag," tulis sutr****.

"Semoga dilancarkan, ibu dan baby sehat-sehat," tulis fenn****.

"Semoga lancar mom...debay dan mominya sehat2 terus juga keluarga veerhaag dan iskandar sehat semuanya...Aamiin Aamiin yra," tulis salm****.

"Semoga lancar persalinannya ya kak jedar, selalu sehat ibu dan baby verhaag, disayang suami trus dan bahagia for the rest of your life," tulis kaka****.