SEOUL - Lagu That That, proyek kolaborasi PSY dan Suga BTS mencatatkan rekor baru, pada 6 Mei 2022. Di YouTube, video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 100 juta kali hanya dalam waktu 1 minggu.

Dengan begitu, lagu yang dirilis pada 29 April 2022 tersebut menjadi video klip K-Pop tercepat yang menyentuh 100 juta view di YouTube sepanjang 2022. Selain itu, That That menjadi video klip kedelapan milik PSY yang melewati 100 juta views.

Rekor serupa sebelumnya dicatatkan Gangnam Style, Gentleman, Hangover, Dady, New Face, I LUV IT, dan Oppa is Just My Style. Pada 30 April silam, lagu baru PSY ini juga berhasil mendominasi chart Tops Songs iTunes di 73 negara, termasuk Indonesia.

Sementara di Korea Selatan, lagu itu sukses menguasai chart realtime Genie Music, Bugs, dan Melon. Selain dengan Suga, PSY juga menggandeng Hwasa dan Jessi dalam album terbarunya, ‘PSY 9th’.*

BACA JUGA:

PSY Klaim Tak Perlu Pikir Panjang saat Terima Lagu Ciptaan Suga BTS

Amber Heard Klaim Johnny Depp Memasukkan Botol Alkohol ke Kemaluannya

Doddy Sudrajat Ingin Asuh Gala Sky, Haji Faisal: Seharusnya Dia Introspeksi Diri

(SIS)