SEOUL - PSY resmi comeback ke industri musik dengan merilis album 'PSY9th' dan That That sebagai title track, pada 29 April 2022. Tak lama setelah dirilis, lagu yang diproduseri oleh Suga BTS itu langsung mendominasi chart iTunes di berbagai negara.

Mengutip Allkpop, Sabtu (30/4/2022), lagu itu mendominasi chart Top Songs iTunes di 70 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Sementara di Korea Selatan, lagu itu menguasai chart realtime Genie Music dan Bugs.

Single That That juga menempati peringkat delapan tangga lagu Top 100 Melon. Sementara di YouTube, video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 20 juta kali hanya dalam waktu 15 jam setelah dirilis.

PSY juga menggelar pertunjukan eksklusif untuk mempromosikan proyek comeback-nya tersebut lewat Naver NOW. Dalam pertunjukan itu, dia tampil membawakan beberapa lagu barunya termasuk That That, 9INTRO, GANJI feat Jessi, dan Now feat Hwasa.*

BACA JUGA:

Akhir April, PSY Bakal Rilis Album Baru

Kenal Iqlima Kim di Kelab, Hotman Paris Hutapea: Dia Datang Minta Foto

(SIS)