JAKARTA – Aktor Benedict Cumberbatch akan berperan dalam film Doctor Strange ke-dua, Multiverse of Madness. Setelahnya, ia berharap bisa istirahat sejenak dari dunia akting.

Semenjak Desember tahun lalu, Benedict Cumberbatch sudah menjadi salah satu aktor Hollywood yang paling sering dibicarakan di dunia maya; kemarin karena film Spider-Man: No Way Home, dan kini karena film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sepanjang karirnya sejak tahun 2000-an, Benedict sudah membintangi lebih dari 40 film, sekitar 20-an serial televisi, dan belasan pagelaran teater. Menganggap karirnya sudah cukup matang di industri seni peran, Benedict ingin istirahat sejenak dari dunia akting.

“Hidupku rasanya seperti ditarik ke berbagai semesta,” ucapnya di penayangan perdana Doctor Strange 2 dilansir dari IGN, “aku ingin jadi varian Doctor Strange yang lebih santai; varian yang beristirahat dari sorotan kamera untuk sejenak.”

Di antara 40 filmnya yang kini sudah dirilis, Benedict telah berperan dalam enam film Marvel Cinematic Universe sebagai Doctor Strange. Walaupun baru dua kali berperan menjadi tokoh utama, karirnya yang sudah panjang tentu memberikan beban tersendiri baginya.

Dewasa ini, Benedict bukan satu-satunya aktor yang punya rencana untuk istirahat dari dunia akting. Pada kesempatan sebelumnya, ada sederetan bintang Hollywood yang menyuarakan sentimen serupa; mulai dari Bruce Willis yang mengidap afasia, Jim Carrey yang kelelahan, hingga Andrew Garfield yang merasa jenuh.

Dengan adanya tren istirahat akting di kalangan aktor ini, kira-kira kapan Benedict punya rencana untuk kembali sebagai Doctor Strange? Untuk urusan durasi, Ia belum punya jendela waktu yang pasti; toh Ia kini masih sibuk dengan wawancara serta tur pers.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dibintangi Benedict dan turut menghadirkan Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Xochitl Gomez, akan tayang mulai 5 Mei di bioskop. Film ini disutradarai oleh legenda horor Sam Raimi.

