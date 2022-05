JAKARTA โ€“ Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness akhirnya tayang. Sebelum menonton, harap diperhatikan: film ini punya dua adegan post-credits.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah film teranyar Marvel Studios yang berfungsi sebagai sekuel film Doctor Strange pertama sekaligus kelanjutan dari kisah film Spider-Man: No Way Home. Kali ini, fokus cerita bergeser pada Stephen Strange dan petualangannya membantu seorang gadis remaja bernama America Chavez untuk kabur dari kejaran iblis multisemesta.

Bagi penikmat film Marvel, tentunya sudah menjadi rahasia umum bahwa film MCU belum berakhir meski credits telah bergulir. Film Doctor Strange kali ini pun sama: ada dua adegan post-credits yang bisa ditonton para orang-orang sabar.

Tanpa membocorkan terlalu banyak, adegan post-credits pertama hadir sebagai โ€˜teaserโ€™ untuk petualangan Doctor Strange selanjutnya. Setelah berurusan dengan multisemesta di film kali ini, sang tokoh titular rupanya masih harus berpetualang menelusuri dunia lain yang, mungkin, lebih penuh kegilaan.

Sedangkan adegan post-credits ke-dua membawa muatan yang lebih ringan. Di adegan yang satu ini sutradara Sam Raimi memberikan sorotan ekstra pada rekan kerjanya dari tahun 80-an, aktor legendaris Bruce Campbell, yang mendapatkan porsi cameo di tengah kisah Multiverse of Madness.

Apakah dua adegan di atas layak dinanti? Bagi fans berat MCU, tentu saja. Namun, jika memang harus buru-buru meninggalkan bioskop, setidaknya nantikan adegan post-credits pertama agar tak kebingungan membaca diskursus dan spekulasi para warganet selama beberapa pekan ke depan.

Dibintangi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan memperkenalkan Xochitl Gomez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sudah tayang hari ini, 5 Mei 2022, di bioskop seluruh Indonesia.

(aln)