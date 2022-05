JAKARTA – Andrew Garfield adalah salah satu aktor kawakan Hollywood yang belakangan ini kembali naik ke layar lebar. Setelah membintangi dua film besar di akhir tahun lalu, Andrew mengungkap bahwa Ia punya rencana istirahat akting.

Di bulan November dan Desember 2021, Andrew Garfield sempat hadir kembali di industri perfilman dalam dua proyek film besar yang sukses membawanya ke beberapa ajang penghargaan; Tick, Tick... BOOM! karya Lin-Manuel Miranda dan Spider-Man: No Way Home karya Jon Watts.

BACA JUGA:Bos Marvel Studios Cerita Gugup Ketemu Tobey Maguire dan Andrew Garfield

Membintangi dua film besar dalam waktu yang berdekatan pun tentunya membuat Andrew merasa lelah. Kini, dilansir dari IGN, Andrew Garfield menyatakan ingin beristirahat dari dunia akting.

“Aku ingin istirahat sebentar untuk rekalibrasi dan memikirkan proyek apa saja yang ingin kukerjakan di masa mendatang,” ucapnya, “aku ingin jadi orang biasa untuk beberapa saat.”

Sepanjang karirnya di tahun 2021 kemarin, Andrew kerap menjadi sorotan berkat andilnya dalam film Spider-Man: No Way Home yang penuh rahasia. Harus berbohong kepada publik dan menjaga kata-katanya, sekaligus membintangi salah satu franchise terbesar di Hollywood, tentu memberikan tekanan lebih pada karirnya.

“Kami harus senantiasa menjaga diri supaya bisa menjaga keberlangsungan cerita,” ucapnya lagi.

Di tahun 2022 ini, Andrew diketahui hanya memiliki satu proyek yang sudah siap rilis yaitu sebuah miniseri televisi berjudul Under the Banner of Heaven. Selain itu, Ia sama sekali tak punya jadwal main film; membuat tahun ini menjadi saat yang tepat untuk memulai rehatnya.

(aln)