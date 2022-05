LOS ANGELES - Benedict Cumberbatch angkat bicara mengenai pencekalan film yang dibintanginya yaitu Doctor Strange in The Multiverse of Madness di Arab Saudi karena dianggap mengandung unsur LGBTQ+.

Benedict mengaku khawatir para penggemar film Marvel di Arab Saudi kecewa dengan adanya pencekalan tersebut. Ia menilai hal itu akan mencoreng nilai-nilai toleransi.

BACA JUGA:Sutradara Tak Menyangka Marvel Bikin Doctor Strange Jadi Tokoh Kunci

"Sulit untuk tidak menjadi emosional tentang hal itu, jujur ​​​​saja. Tapi itu, saya khawatir, para penggemar kecewa dengan adanya pencekalan tersebut," ucap Benedict Cumberbatch, dikutip Pink Villa.

Lebih lanjut, Benedict juga membela karakter American Chavez dalam film tersebut. Aktor kelahiran 19 Juli 1976 membantah tudingan adanya hubungan sejenis seksualitas dan hanyalah salah satu aspek dari karakternya.

"Kita perlu terus mendorong inklusi dan kesetaraan," ujar Benedict.

Doctor Strange in the Multiverse akan menampilkan wajah superhero Benedict Cumberbatch tidak hanya versi multiverse dari dirinya sendiri tetapi juga makhluk lain.

Film ini juga dibintangi oleh Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff yang kembali setelah serial MCU-nya WandaVision. Film ini siap untuk rilis pada 6 Mei 2022.

(aln)