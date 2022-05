JAKARTA โ€“ Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga kini. Dengan banyaknya pengungsi yang mencari perlindungan di luar negeri, aktor Benedict Cumberbatch buka pintu rumahnya selebar mungkin untuk mereka.

Berasal dari Inggris, Benedict Cumberbatch memang dikenal sebagai aktor yang punya banyak andil dalam bidang kemanusiaan. Sering hadir di berbagai acara amal dan penggalangan dana, kini Benedict memutuskan untuk turun tangan sendiri dalam membantu korban invasi Ukraina.

BACA JUGA:Benedict Cumberbatch Keracunan Nikotin saat Syuting The Power of the Dog

โ€œAku sudah memantau keadaan para pengungsi yang berhasil keluar Ukraina. Mereka sedang menjalani perawatan terlebih dahulu, dan aku tak bisa bicara lebih banyak karena takut membocorkan privasi mereka dan diriku sendiri,โ€ ungkapnya dilansir dari CBR.

Nantinya, ketika para pengungsi sudah bisa dibebaskan dari karantina, Benedict berencana menerima mereka di kediaman pribadinya yang berlokasi di Inggris. Di luar itu, Ia juga berusaha mencarikan lokasi tinggal lain untuk lebih banyak pengungsi yang membutuhkan.

โ€œMereka boleh tinggal di rumahku sampai keadaan lebih tenang,โ€ sambungnya, โ€œaku juga mencarikan beberapa lokasi tinggal sementara bagi mereka yang masuk Inggris lewat jalur lain.โ€

Selain menyelamatkan para warga Ukraina, Benedict juga akan kembali menyelamatkan multisemesta di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kembali berakting bersama Benedict Wong, Elizabeth Olsen, dan Xochitl Gomez, film ini akan tayang mulai 5 Mei 2022 di bioskop seluruh Indonesia.

(aln)