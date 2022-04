JAKARTA - Jimin BTS dan Ha Sung Woon akhirnya merilis With You, lagu OST drama Our Blues, pada 25 April 2022. Lagu itu langsung mendominasi chart Top Song iTunes di 100 negara.

Yang menarik, rekor tersebut diraih keduanya hanya dalam waktu 1 jam 42 menit. Hal itu membuat With You menjadi lagu tercepat yang mencapai rekor tersebut, menggeser capaian Dynamite dari BTS.

Mengutip Soompi, Senin (26/4/2022), lagu Dynamite membutuhkan waktu 8 jam untuk bisa menguasai chart iTunes di 100 negara, ketika dirilis pada 21 Agustus 2020.

Lagu With You berkisah tentang seseorang yang ingin terus bersama orang yang dicintainya. Sementara itu, drama Our Blues menyuguhkan cerita keseharian para karakternya di Pulau Jeju.

Drama arahan Kim Kyu Tae itu dibintangi sederet aktor ternama Korea Selatan, dari Cha Seung Won, Lee Byung Hun, Lee Jung Eun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Hingga Kim Woo Bin.*

